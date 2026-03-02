Cartes Pokémon : comment savoir si celles que vous avez ont de la valeur ?

Plus les cartes sont anciennes, plus elles sont susceptibles d’avoir de la valeur. (NewsGene)

Une carte Pokémon a été achetée lors d'une vente aux enchères pour 16,49 millions de dollars (14 millions d’euros) le 16 février 2025, établissant un nouveau record. Depuis, beaucoup de personnes possédant ces cartes peuvent se demander si elles ont pris beaucoup de valeur. Pour le savoir, quatre critères principaux sont à prendre en compte, d’après RMC Conso .

Des cartes spéciales

Tout d’abord, il faut se pencher sur l’ancienneté de la carte. Plus les cartes sont vieilles, plus elles sont susceptibles d’avoir de la valeur. Les exemplaires issus du « set de base » , la première série de cartes Pokémon, font partie des plus recherchés. En particulier s’il s’agit de cartes lancées dès 1996 au Japon, en 1998 aux États-Unis et en 1999 en Europe. Il y a même des cartes encore plus rares, des hors-séries distribuées lors d'événements comme des tournois ou des concours, comme la fameuse Pikachu Illustrator de 1998 qui a récemment été vendue pour 16 millions de dollars.

La rareté de la carte va aussi avoir son importance. Sa rareté est déterminée par un symbole situé tout en bas à droite sur les cartes anciennes. Les cartes les plus rares affichent un symbole étoile. Et parmi les cartes au symbole étoile, les plus rares sont celles holographiques, c’est-à-dire recouvertes d’une couche brillante. Certaines holographiques représentant des Pokémon particuliers sont toutefois plus recherchées que d’autres, comme les Dracaufeu du set de base.

Quel état de conservation ?

Un dernier point essentiel est à prendre en compte : l’état de la carte. « C'est vraiment déterminant, même une carte rare, si elle est détériorée, aura perdu une grosse part de sa valeur » , a expliqué à nos confrères Florian Dewilde, responsable de deux boutiques de cartes Pokémon à Paris et à Caen. L’idéal pour la préservation est de les avoir placées dans un classeur plastifié.

Les personnes qui pensent avoir chez elles une carte rare peuvent espérer, le plus souvent, en tirer une dizaine voire une centaine d’euros. Pour en avoir le cœur net, il faut se rendre sur eBay ou Cardmarket et voir l’historique des prix auxquels les cartes ayant la même référence ont été vendues. Une fois la valeur de la carte estimée, il est possible de la proposer sur ces mêmes plateformes. Autre solution : se rendre directement en boutique spécialisée pour faire expertiser une carte et la vendre, à un prix cependant inférieur à sa valeur pour assurer une marge au vendeur.