5 cimetières à visiter à la Toussaint

Les cimetières sont des lieux de recueillement, mais également des sites historiques, artistiques et même touristiques. ( crédit photo : Getty Images )

Le cimetière le plus visité du monde se trouve à Paris

Le cimetière du Père-Lachaise s’étend sur 43 hectares au cœur du XXe arrondissement de la capitale et compte près de 70.000 sépultures. Cet immense espace vert abrite plus de 5.000 arbres. 3 millions de visiteurs arpentent ses allées escarpées chaque année. Parmi la longue liste des personnages illustres reposant dans ce lieu, figurent Oscar Wilde, Édith Piaf, Frédéric Chopin, Honoré de Balzac, Eugène Delacroix, Alfred de Musset, Rosa Bonheur, Colette, Maria Callas, Marcel Proust ou Jim Morrison.

L’entrée est gratuite. Pour découvrir ce cimetière emblématique de manière originale, prenez part à une visite guidée animée par un guide conférencier en costume d’époque. Vous suivrez Marie-Anne Lenormand, personnalité célèbre du monde ésotérique et pensionnaire du Père-Lachaise depuis 1843 ( 17 euros par adulte. Plus d’informations sur www.epoktour.fr ). Vous pouvez également vous munir de l’ouvrage de la journaliste Camille Paix, Mère Lachaise , pour partir sur les traces des femmes remarquables inhumées dans le cimetière ( 19 euros ).

Ce cimetière normand est chargé d’histoire

Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados) surplombe la plage d’Omaha Beach. Il rassemble les sépultures de plus de 9.000 soldats tombés au combat lors de la Seconde Guerre mondiale, en particulier lors du Débarquement du 6 juin 1944. Une chapelle, un mémorial et un jardin des disparus complètent les milliers de croix blanches alignées dans l’herbe. 1,5 million de personnes viennent s’y recueillir chaque année. À compter du 1er avril 2026, le lieu sera accessible sur réservation. L’entrée reste gratuite.

Ce lieu de recueillement surplombe la mer Méditerranée

Le cimetière Saint-Charles de Sète a été créé vers 1680 pour accueillir les sépultures des travailleurs morts sur le chantier de construction du port. Il a été rebaptisé «cimetière marin» en 1945 lors de l’inhumation de Paul Valéry. L’écrivain avait consacré un poème à «ce toit tranquille où marchent les colombes». Le metteur en scène Jean Vilar, père du Festival d’Avignon, repose non loin. Situé sur les hauteurs de la ville, le cimetière fait face à la mer et domine le littoral du golfe du Lyon. Les visiteurs découvrent un lieu d’une beauté spectaculaire, propice au recueillement.

Le cimetière monumental de Rouen se visite à la nuit tombée

Perché sur les hauteurs de la ville, ce lieu atypique labellisé «cimetière remarquable d’Europe» s’étend sur 10 hectares. Parmi les 2.200 sépultures, on remarque les tombeaux ornés de créations du ferronnier d’art rouennais Ferdinand Marrou. L’artiste a conçu son propre sarcophage, tout en cuivre. C’est également ici que reposent Gustave Flaubert et Marcel Duchamp. L’Office du tourisme organise des visites en journée, mais aussi à la tombée de la nuit. Accompagnés d’un guide conférencier, les curieux parcourent les allées éclairées à la lueur des bougies dans une atmosphère hors du temps (à partir de 12 euros ).

Ce cimetière bordelais est un musée à ciel ouvert

Le cimetière de La Chartreuse se situe dans un périmètre classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le portail de l’entrée nord est classé Monument historique depuis 1921. Le site possède une architecture funéraire unique avec de nombreux monuments remarquables: sarcophages, tombeaux, temples, chapelles néoclassiques, néogothiques, néoromanes ou art déco. Il est possible de découvrir ce lieu exceptionnel en compagnie d’un guide conférencier (à partir de 13 euros , plus d’informations sur www.visiter-bordeaux.com ).

5 cimetières insolites à découvrir - Sous la basilique Saint-Seurin de Bordeaux, se trouve une vaste nécropole du IVe siècle, identifiée comme le premier cimetière chrétien de la ville. - Le cimetière Ranquine de Biarritz abrite la sépulture de Daniel Balavoine. Selon la volonté de la famille, rien ne recouvre la tombe. Les fleurs, couronnes et plaques sont déposées sur le carré d’herbe voisin. - Construit face à la mer, le cimetière du château à Nice accueille des figures célèbres comme Léon Gambetta, René Goscinny, créateur d’ Astérix et Obélix , Gaston Leroux, auteur du Fantôme de l’Opéra et Emil Jellinek, inventeur de la Mercedes. - À Saint-Malo, le cimetière de Rocabey abrite la sépulture du «roi des corsaires», Robert Surcouf. Ce marin d’exception, né dans la cité malouine en 1773, a marqué l’histoire maritime française. - À Paris, le cimetière de Montmartre est traversé par le pont Caulaincourt. L’ouvrage de 160 mètres de long, bâti en 1888, enjambe les sépultures. C’est ici que reposent Dalida, Michel Berger, Alexandre Dumas, Edgar Degas ou encore Jeanne Moreau.

