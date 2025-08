5 centres de spa à moins de 50 euros

Notre sélection de spas vous permettront de vous ressourcer à petit prix. ( crédit photo : Getty Images )

Vous rêvez d'une pause détente réconfortante dans un spa mais les finances se réduisent… Notre sélection de spas qui vous permettront de vous ressourcer à petit prix.

Spa mythique dans le Marais

Profitez d'une pause détente en plein cœur de Paris pour 40 euros . Vous avez accès au sauna et au hammam de l'établissement pendant une heure. Peignoir, claquettes et serviettes sont fournis. Vous pouvez aussi prendre une petite collation dans l'espace détente: du thé (chaud ou froid), de l'eau et des cacahuètes vous seront proposés. Le spa est ouvert tous les jours de la semaine de 11h à 20h. Et si vous voulez prolonger cette parenthèse de douceur, vous pouvez déjeuner ou dîner au restaurant Paillettes. Celui-ci propose une formule brunch à 39 euros le week-end (samedis et dimanches midi).

Les Bains du Marais

14 rue Saint-Fiacre

75002 Paris

Site Internet

Spa illimité

Dans le 11e arrondissement de la capitale, le spa Les Cent Ciels vous permet un «Rituel Initiation» à 45 euros , une parenthèse de détente sans limite de temps. Vous pourrez librement alterner entre sauna, piscine et un hammam tiède et chaud, dans la limite des places disponibles. Certains horaires sont mixtes, d'autres non. Mieux vaut donc téléphoner pour anticiper votre venue et prendre votre maillot de bain ainsi qu'un shampoing. Serviette, peignoir, paréo et claquettes vous seront fournis sur place.

Hammam Les Cent Ciels

7 rue de Nemours

75011 Paris

Site Internet

Spa privatif & champagne

Le charmant hôtel parisien Mademoiselle propose une formule pour deux personnes alliant spa privatif et dégustation. Vous pourrez ainsi profiter du magnifique spa de 200 mètres carrés privatisé rien que pour vous pendant 1h30. Vous pourrez alterner entre sauna, hammam, salle de repos, un matelas hydromassant et la salle de fitness. La formule duo à 75 euros comprend deux coupes de champagne ou deux verres de vin. Des boissons chaudes et froides sont aussi à votre disposition ainsi que des chaussons, peignoirs, serviettes, savon noir et gant de crin. L'hôtel propose aussi une formule solo sans champagne à 45 euros pour 45 minutes. Réservations uniquement sur Sézame .

Hôtel Mademoiselle Paris

7 rue des Petits Hôtels

75010 Paris

Site Internet

Spa, petit-déj et bulles

L'hôtel Les Bulles de Paris vous propose une expérience à deux pour 90 euros . La formule comprend un accès d'une heure au spa privatisé de l'hôtel composé d'un sauna et d'un hammam, un petit-déjeuner gourmand à base de produits frais, ainsi que deux coupes de champagne. L'hôtel propose aussi la version tea time pour le même prix avec une pâtisserie et une coupe de champagne. Réservations sur Sézame .

Les Bulles de Paris

32 rue des Écoles

75005 Paris

Site Internet

Spa, piscine et cocktail

L'hôtel Monte Cristo, à Paris, propose une parenthèse détente en duo pour 75 euros . La formule comprend un accès au spa pendant 45 minutes. Cela comprend un sauna et une piscine de 15 mètres de long chauffée à 28 degrés, dans un décor oriental, entourée de végétation. L'accès n'est pas privatif, mais l'établissement assure une ambiance intimiste avec moins de 4 personnes par session. Vous serez ensuite invité à déguster un cocktail au bar à rhums de l'hôtel, le 1802. Le choix risque d'être cornélien: la carte plus de 1.000 références! Réservations sur Sézame .

Hôtel Monte Cristo

20 rue Pascal

75005 Paris

Site Internet

Quels sont les plus merveilleux spas des hôtels parisiens? Parmi les plus beaux spas d'hôtels de la capitale, vous pouvez découvrir celui du Royal Monceau , Le Roch Hôtel & Spa , celui de l' hôtel Bristol avec vue panoramique sur Paris et la tour Eiffel, le magnifique spa du Ritz ou encore celui de l' hôtel Royal Madeleine .

À lire aussi:

Antibiotiques: êtes-vous vraiment allergique?

Happify, Méditopia, Sanvello… 5 applications pour se détendre à petit prix

5 salles de sport luxueuses à Paris