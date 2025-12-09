5 astuces pour croquer du chocolat de Noël à petits prix

(Quels chocolats de Noël allez-vous offrir ou déguster à petits prix cette année ? - Crédit photo : Adobe Stock)

Que vous soyez un adepte des coffrets, ballottins ou plaques, le chocolat de Noël est le roi de la table de fêtes. Cadeau idéal, il rallie aussi autour de lui les convives en offrant une variété de saveurs insoupçonnées. Mais comment échapper à la hausse du cours du cacao qui impacte les prix en magasin? Voici 5 astuces pour ne pas laisser votre budget de Noël flamber à cause du chocolat.

1) Préférez le chocolat de Noël au lait au chocolat noir ou chocolat blanc

Avec un taux de cacao moindre dans sa composition, le chocolat au lait permet de ne pas subir de plein fouet l'inflation à l'achat. En effet, le chocolat noir est plus riche en cacao et le chocolat blanc est réputé pour sa forte teneur en beurre de cacao, également coûteux.

En revanche, le chocolat noir étant classé dans les produits de première nécessité, sa TVA est de 5,5%, ce qui peut le rendre attractif malgré l'inflation actuelle sur le cacao.

2) Choisissez les petites bouchées au chocolat

La réglementation fixe la TVA à 5,5% au lieu de 20% pour les bonbons en chocolat aux dimensions et poids suivants : inférieurs à 5cm ou pesant moins de 20g l'unité. Les prix à la vente s'en font mécaniquement ressentir, ce qui laisse la chance aux petits bonbons en chocolat à Noël d'être plus compétitifs dans les rayons que les plus grands modèles (1).

C'est le cas aussi des produits suivants, prêts à déguster (2):

Fruits secs + 25% de chocolat + pellicule de sucre (colorée ou non), de la taille d'une bouchée.

Orangettes même de longueur légèrement supérieure à 5 cm.

Bonbons de chocolat fourrés à l'alcool enrobage noir.

3) Croquez des spécialités à base de cacao… et de céréales

Avec du riz ou du maïs soufflé, certains produits à base de cacao (mais moins riches) tirent leur épingle du jeu en étant savoureux, originaux par leur texture légère et restant à des prix raisonnables. Présentés sous forme de billes de couleurs, vous les trouverez chez les chocolatiers qui diversifient leur offre de produits cacaotés.

4) Testez les chocolats de Noël des hard discounters

Très inspirés par les fabricants traditionnels, les hard discounters ont commandé pour Noël à leurs fournisseurs des boîtes composées des mêmes sortes de chocolats que les originaux à des prix défiant toute concurrence. Par exemple, Lidl a lancé sa collection privée Favorina avec une boîte «Expressions Gourmandes» pour les fêtes de 20 chocolats, 100% pur beurre de cacao, élaborés en France (6,69 euros l'unité et 9,36 euros les deux boîtes).

La seule différence à vérifier lors de l'achat: le taux de sucre qui peut éventuellement être plus présent chez les enseignes à bas prix.

5) Optez pour des emballages plus sobres

Les coffrets thématiques de chocolats de Noël vendus en boutique sont payants même si leur prix est invisible pour le consommateur: avec des sachets plus sobres et moins sophistiqués, vous achèterez plus de produits pour le même prix.

Par exemple, chez Carrefour (partenaire The Corner*), les Ferrero rochers en boîte de 30 reviennent à 20,77 euros le kilo, alors que les mêmes gourmandises présentées dans un cône transparent de 28 pièces coûtent 29 euros le kilo (soit 39,6% plus cher).

Le bon réflexe: il est recommandé d'examiner toujours le prix pour 100 grammes ou au kilogramme qui doit être la référence avant de se décider (3).

A savoir Connaissez-vous le chocolat Dubaï ou «Dubaï chocolate» au succès viral sur les réseaux? Ce délice de chocolat sous forme de tablette à base de pâte de pistache, de crêpe dentelle au goût torréfié (kadayif) et de cacao se vend entre 7 et 10 euros les 100 g. Largement partagé et plébiscité sur les réseaux sociaux, il a traversé les frontières et représente un marché de niche en France que certains chocolatiers s'empressent de satisfaire, même si cette tendance lucrative sera sans doute éphémère (4).

A l'occasion des fêtes, il existe quelques astuces à connaître pour acheter du bon chocolat un peu moins cher. Mais heureusement, avec le chocolat de Noël, ce n'est pas qu'une histoire de prix, mais une passion pour une recette, une ambiance et un plaisir partagés.

À lire aussi:

3 idées pour un repas de fête à la maison sans cuisiner

La bière de Noël: tradition, saveurs et nouveautés

3 activités kids-friendly spéciales "Noel" à moins de 20 euros

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de cette enseigne à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez : Carrefour.

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner.

Chiffre chapô : https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/noel-2024-a-l-approche-des-fetes-pourquoi-le-prix-du-chocolat-augmente-encore-3075922.html

(1) https://bpifrance-creation.fr/boiteaoutils/biens-services-relevant-du-taux-tva-a-55

(2) https://www.chocolatiers.fr/website/page/economie

(3) Source : émission Capital du 15 décembre 2024

(4) https://www.francetvinfo.fr/economie/consommation-le-chocolat-dubai-rencontre-un-succes-incroyable_6950786.html