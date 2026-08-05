Un petit défaut sur son passeport l’empêche d’embarquer, la famille privée de ses vacances à 3.000 euros

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 05/08/2026 à 15:29

Le séjour à l’étranger, préparé depuis neuf mois, représentait plus de 3.000 euros de dépenses que la famille n'a jamais pu récupérer. Illustration. (Jackmac34 / Pixabay)

Tout était prêt, mais un minuscule défaut les a privés de vacances. À quelques minutes du départ pour l'Indonésie avec sa femme et leur fils, un Français de 27 ans a appris qu'il ne pourrait pas embarquer dans l'avion. Comme le raconte Le Parisien , la compagnie Saudia Airlines lui a refusé l'accès en raison de l'état de son passeport, pourtant encore valable, mais dont une page était légèrement déchirée.

Un motif de refus valable ?

Ce séjour à l’étranger, préparé depuis neuf mois, représentait plus de 3.000 euros de dépenses. Le père de famille avait déjà utilisé ce passeport pour plusieurs voyages récents, sans qu'aucun contrôle ne relève ce défaut. De plus, les visas de toute la famille avaient déjà été délivrés. « Jamais je n’aurais imaginé qu’une petite déchirure puisse nous empêcher de partir » , a-t-il réagi.

La compagnie a expliqué au voyageur qu'il risquait de ne pas pouvoir entrer sur le territoire indonésien à son arrivée. Contactée par Le Parisien , la société Aéroports de Paris a confirmé que les compagnies aériennes pouvaient refuser l'embarquement lorsqu'elles doutaient de la conformité des documents présentés. Le transporteur s'expose alors à des sanctions financières et doit organiser le retour du passager. Certains préfèrent donc ne prendre aucun risque, notamment vers des destinations où les contrôles d'entrée sont réputés stricts, comme l'Indonésie.

Mieux vaut renouveler un passeport abîmé

L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) rappelle qu’il est indispensable de voyager avec un passeport en bon état. Faute de critères précis, toute détérioration visible peut justifier une demande de renouvellement. Des pages déchirées, une puce défectueuse ou des informations illisibles entraînent généralement un refus d’embarquement. Pour des défauts moins importants, comme une couverture abîmée ou une petite déchirure, la compagnie aérienne et les autorités du pays de destination apprécient la situation au cas par cas. Le renouvellement d'un passeport coûte 86 euros pour un adulte.

Dans cette affaire, la famille n'a obtenu aucun remboursement pour ses réservations. Le voyageur déplore également le manque d'informations en amont, estimant qu'il aurait pris les mesures nécessaires s'il avait connu les risques liés à l'état de ce document.