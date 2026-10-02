Question bancaire (épisode 16) : carte dématérialisée ou carte physique : laquelle choisir selon les contextes ?

Carte dématérialisée ou carte physique : savez-vous laquelle est mieux pour vous ? (Visuel Adobe Stock)

Choisir une version dématérialisée ou physique pour sa carte bancaire est une décision personnelle qu'il convient de mûrir avant de passer la commande. Chaque option comporte des spécificités que son futur détenteur doit connaître. Faisons le point.

Pour les jeunes équipés d'un smartphone : la carte dématérialisée est une évidence

Pour les adolescents et les jeunes adultes qui utilisent quotidiennement leur smartphone, la carte bancaire dématérialisée apparaît comme une solution particulièrement pratique. Intégrée directement dans le téléphone, elle évite les désagréments liés à l'oubli ou à la perte d'une carte physique.

Comme l'application bancaire qu'ils consultent régulièrement, la carte est toujours à portée de main. Cet aspect présente également un intérêt pour les parents, rassurés de savoir que leur enfant dispose en permanence d'un moyen de paiement intégré, accessible sans avoir à se préoccuper d'un autre support précieux, en plus du badge du collège, de la carte de transport, etc.

Si vous appréciez la liberté, c'est une carte dématérialisée qu'il vous faut

La carte dématérialisée séduit également bon nombre d'utilisateurs à la recherche de simplicité et de mobilité. Les adeptes d'activités sportives ou de balades en extérieur, par exemple, apprécient de pouvoir laisser leur portefeuille à la maison tout en conservant la possibilité de régler leurs achats grâce à leur téléphone.

Impact environnemental maîtrisé : la carte dématérialisée est plus sobre

Adopter une carte dématérialisée permet également de réduire son impact environnemental. Son utilisation ne nécessite aucun support plastique, ce qui limite la consommation de matières premières. Elle évite aussi les étapes de fabrication, de conditionnement et d'acheminement postal associées à l'envoi d'une carte physique.

Pour les consommateurs sensibles aux enjeux écologiques, il s'agit donc d'un format plus sobre tout au long du cycle de vie de la carte.

Pour une carte bancaire utilisable pour les retraits, préférez la carte bancaire physique

La carte physique conserve néanmoins certains avantages qui peuvent s'avérer indispensables selon les usages. Elle reste notamment nécessaire dans de nombreux distributeurs automatiques pour effectuer des retraits d'espèces.

Certains équipements, comme des automates de carburant, des bornes de paiement de parking ou d'autres dispositifs fonctionnant encore avec une insertion de carte ou une piste magnétique, continuent à exiger la présence du support physique. Pour les personnes qui utilisent régulièrement ces services, disposer d'une carte physique demeure donc pertinent.

Ne confondez plus carte dématérialisée, carte dans le wallet et carte virtuelle !

Des amalgames peuvent se faire autour de ces trois notions de carte bancaire.

Par définition, la carte dématérialisée s'entend sans support physique.

Ensuite, une carte ajoutée dans un wallet correspond à une carte bancaire existante utilisable en paiement de proximité depuis un portefeuille électronique.

Enfin, la carte virtuelle, utilisable exclusivement en ligne, répond à une logique différente : elle est une déclinaison temporaire de la carte principale, avec des limites de durée ou de montant et est généralement destinée à sécuriser les achats sur Internet.

Rappel : contrairement au paiement sans contact avec une carte physique qui est soumis à un plafond par opération, le paiement mobile permet d'effectuer des transactions de montants plus élevés, dans la limite des plafonds de la carte, après authentification sur l'appareil.

Chez BoursoBank, les cartes dématérialisées sont plus économiques !

L'option dématérialisée peut également permettre de réaliser des économies.

Pour les cartes premium gratuites commercialisées par BoursoBank, comme ULTIM et celle de l'offre BOURSO BUSINESS, aucuns frais ne s'appliquent lorsque la carte dématérialisée n'est pas utilisée au cours d'un mois donné.

Du côté de l'Offre METAL, l'écart est encore plus visible puisque l'abonnement passe de 9,90 euros par mois pour la version classique à 5,90 euros par mois pour la version dématérialisée, tout en conservant les mêmes avantages et garanties.

Il convient simplement de bien étudier en amont les modalités de fonctionnement propres à chaque formule.

À lire aussi | Carte dématérialisée BoursoBank : une carte virtuelle mais des atouts bien réels !

À retenir : entre carte dématérialisée et carte physique, cela dépend de vous… et de votre banque

Chaque type de carte - physique ou dématérialisée - présente des avantages en fonction des préférences d'usage du détenteur.

Les deux versions de carte bancaire, physique ou dématérialisée, peuvent être ajoutées au wallet. Un client peut également y intégrer une carte physique en cours d'expédition, avant même de la recevoir, ce qui est pratique à la suite d'une opposition pour perte par exemple.

Toutes les cartes BoursoBank sont disponibles au format dématérialisé lors de la commande initiale. Si les besoins du détenteur évoluent, celui-ci peut commander une carte physique après avoir disposé d'une carte dématérialisée, moyennant un éventuel ajustement tarifaire.