Assurance auto : pourquoi les automobilistes paient-ils de plus en plus cher ?

information fournie par Moneyvox • 02/10/2026 à 08:16

Les primes des assurances auto n'en finissent pas de grimper. Pour quels raisons ? ( Crédits photo: © Garun Studios - stock.adobe.com )

Chaque année, les cotisations d'assurance auto payées par les assurés augmentent, en lien avec la hausse du coût des réparations des véhicules. Le point sur les facteurs qui expliquent ce phénomène.

Vous avez remarqué que le prix de votre assurance auto ne cesse d'augmenter au fil des ans ? Impossible pour autant de vous passer de ce contrat. En effet, tout véhicule terrestre à moteur doit a minima être couvert par une garantie responsabilité civile en vertu de l'article L. 211-1 du Code des assurances. Pourquoi les tarifs des assurances auto augmentent-ils année après année ? Que faire pour limiter cette dépense en tant qu'automobiliste ?

Une augmentation de 30 % du coût des réparations automobiles entre 2021 et 2025

Selon les chiffres de l'association Sécurité et Réparation Automobile (SRA), le coût des réparations des voitures a grimpé en flèche au cours des dernières années, avec une hausse d'environ 30 % entre 2021 et 2025. Pour Hugo Delavaquerie, directeur de la croissance de l'Olivier assurance, cette explosion du coût des réparations automobiles est multifactorielle, avec en premier lieu "la crise des puces électroniques post-Covid, qui a créé une pression sur l'industrie".

Cette crise a créé "des problèmes d'approvisionnement en véhicules neufs, les gens ont donc gardé leur voiture plus longtemps, ce qui a augmenté le besoin de réparations et porté à la hausse les délais et les prix" souligne le directeur de la croissance de l'assureur en ligne. Le second facteur qui explique l'augmentation incessante du coût des réparations pour les compagnies d'assurance est la présence de plus en plus importante d'éléments électroniques coûteux à réparer en cas de sinistre.

Enfin, "aujourd'hui, il y a moins de problèmes d'approvisionnement, mais le coût de fabrication des pièces a augmenté, car l'énergie est plus chère" analyse Hugo Delavaquerie. Globalement, les réparations liées à des accidents reviennent donc de plus en plus cher aux compagnies d'assurance, et ces dernières ont donc choisi d'augmenter leurs tarifs "pour compenser les mauvais résultats techniques", c'est-à-dire la différence entre les recettes et les charges que supportent les assureurs.

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Quels sont les bons réflexes à adopter pour payer moins cher son assurance auto ?

Face à la hausse du coût de l'énergie, aux difficultés d'approvisionnement et à la présence de plus en plus forte d'équipements électroniques, les assurés ne semblent pas avoir de moyens de lutter contre l'augmentation du coût de leur assurance auto. À moyen terme, cependant, les automobilistes peuvent espérer endiguer cette hausse en adoptant de bons réflexes, à commencer par le choix d'un garage partenaire de leur compagnie d'assurance au moment de faire réparer leur véhicule.

En effet, dans ces garages partenaires, les tarifs sont négociés avec la compagnie d'assurance, ce qui évite que la facture ne s'envole. Pour Hugo Delavaquerie, "si tous les assurés utilisaient ces réseaux, la pression sur le résultat technique des assureurs baisserait et la facture de l'assurance finirait par diminuer à moyen terme". Autre possibilité : privilégier l'utilisation de pièces de réemploi, c'est-à-dire de pièces d'occasion, en lieu et place de pièces neuves, plus coûteuses.

Des pièces qui "permettent de diminuer la charge des sinistres pour l'assureur et c'est bon pour l'environnement. Même si ça ne joue pas tout de suite sur la prime d'assurance, ce sera le cas si tout le monde joue le jeu". Enfin, à court terme, les propriétaires de véhicules terrestres à moteur peuvent faire baisser le prix de leur assurance auto en faisant jouer la concurrence entre les compagnies d'assurance, en ajustant le niveau des franchises ou encore en supprimant des options superflues.