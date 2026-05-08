Question bancaire (épisode 14) : comment fonctionne la procuration sur un compte ?

Quels mécanismes permettent et encadrent la procuration bancaire ? (Crédits photo : Adobe Stock)

Pour bien fonctionner, la procuration sur un compte bancaire suppose confiance et parfois réciprocité. Comment la mettre en place avec la banque et encadrer ce mécanisme à fort impact sur les finances personnelles ?

Quelle est la logique d'une procuration bancaire ?

Donner une procuration bancaire signifie que le mandant accepte d'accorder à une autre personne des droits sur son compte bancaire individuel ou sur le compte joint. Recevoir une procuration revient, pour le mandataire, à bénéficier de cette autorisation pour effectuer des opérations bancaires. Quel que soit le rôle de chacun, la banque exige des documents officiels et des justificatifs essentiels tels que : nom, pièce d'identité, attestation de domicile récente, RIB/IBAN du compte concerné, formulaire de procuration complété et signé.

À noter : le prérequis pour toute procuration bancaire est l'acceptation préalable du mandataire. Elle peut être générale ou restreinte à une durée limitée ou à certains types d'opérations (ex : virements).

Dans quelles situations une procuration bancaire est-elle courante ?

Plusieurs cas de figure familiaux ou matrimoniaux peuvent être à l'origine d'une procuration bancaire.

Enfant mineur : la procuration est automatique dans le cadre d'une supervision du compte bancaire par le représentant légal qui peut agir en son nom en tant que mandataire.

la procuration est automatique dans le cadre d'une supervision du compte bancaire par le représentant légal qui peut agir en son nom en tant que mandataire. Au sein du couple : elle permet un équilibre dans le paiement des dépenses communes et une action mutuelle sur le compte joint en toute transparence.

elle permet un équilibre dans le paiement des dépenses communes et une action mutuelle sur le compte joint en toute transparence. Entre une personne âgée et ses enfants par exemple : elle vient accompagner le senior dans le règlement de certains postes de dépenses, en le rassurant par rapport au respect de ses engagements et de ses échéances.

À retenir : le lien de parenté ou marital n'est pas obligatoire pour établir une procuration sur le compte en banque.

Pour toute personne indisponible sur une longue période : la procuration est souhaitable si le mandant s'absente pour cause de long voyage ou d'hospitalisation durable.

Avant toute signature de procuration, la banque examine avec la plus grande attention la nature et la réalité des relations qui lient le mandant à son mandataire avant d'activer ce service. Le cas échéant, elle peut demander des informations complémentaires aux intéressés.

À lire aussi // Ces 4 règles d'or pour ouvrir un compte joint avec succès

Qu'autorise la procuration bancaire ?

Une procuration bancaire autorise des opérations bancaires fluides, sans autorisation systématique grâce au cadre légal existant. Le mandataire peut retirer et déposer de l'argent en toute légalité, u tiliser le chéquier du mandant et disposer d'une carte personnelle débitant le compte sur lequel il a procuration. En revanche, le mandataire désigné ne peut pas clôturer le compte du mandant. Même si la procuration bancaire autorise l'intervention d'un tiers, il ne faut pas la confondre avec la mise sous tutelle, qui tend en principe à priver le titulaire de certains de ses droits, notamment celui de gérer seul son compte et ses revenus.

Bon à savoir : le titulaire du compte reste seul responsable des opérations effectuées sur celui-ci, même sans son accord. Il doit par conséquent surveiller les mouvements pour éviter tout découvert ou paiement rejeté (1).

Procuration bancaire : une pratique à utiliser avec prudence

La procuration bancaire est un dispositif sensible, car il repose sur la déontologie et l'honnêteté, notamment face à des personnes fragiles. En cas de doute sur un potentiel abus de faiblesse ou abus de confiance, lors de la mise en place ou au cours de la vie de la procuration, la banque peut s'y opposer ou y mettre un terme (2).

Quand mettre fin à une procuration bancaire ?

Si la procuration bancaire est temporaire ou si le décès d'une des deux parties (mandant ou mandataire) survient, elle s'éteint d'elle-même.

Pour les procurations générales et permanentes (sans restriction de temps ni de périmètre), il faut mettre fin à la procuration bancaire en cas de séparation, de suspicion ou preuve de fraude ou dès que la perte d'autonomie du mandant est avérée : c'est ce que l'on appelle la révocation de la procuration.

À lire aussi // Ces 3 situations qui justifient la demande de fermeture d'un compte joint

A savoir Procuration bancaire en ligne : la voie de la simplification ! Chez BoursoBank, la mise en place, le suivi et la fin de la procuration bancaire se font en ligne en quelques clics seulement, si les comptes concernés des deux personnes y sont hébergés.

La procuration bancaire est une facilité pour rendre les opérations au quotidien plus faciles entre deux personnes consentantes : le mandant et le mandataire. Certaines précautions s'imposent néanmoins en cas de souci relationnel, de décès ou de baisse du discernement.

Poursuivre la série :

Question bancaire (épisode 4) : combien de comptes peut-on détenir en France ?

Question bancaire (épisode 9) : que devient l'argent une fois déposé à la banque ?

(1) https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1474

(2) https://www.lesclesdelabanque.com/particulier/la-procuration-sur-compte-bancaire/

DECOUVREZ LA BANQUE AU QUOTIDIEN CHEZ BOURSOBANK Savourez tous les avantages de la Banque au quotidien avec BoursoBank Chez BoursoBank, vous effectuez vos opérations bancaires courantes en toute simplicité grâce à un Espace Client qui vous laisse choisir en autonomie parmi une gamme complète de 57 produits et 1.000 fonctionnalités gratuites et disponibles en temps réel. En plus des moyens de paiement, des assurances à petits prix et des bons plans négociés auprès d’enseignes partenaires sont réservés aux clients pour un véritable coup de pouce réel sur leur pouvoir d’achat. Le tout accessible sur l’application mobile pour une navigation intuitive et sécurisée lors de toutes les transactions.

Le point commun de toutes les activités de la banque au quotidien ? Des économies qui parlent d’elles-mêmes avec un montant moyen de frais bancaires de 10 euros par an et par client (1). C’est pourquoi BoursoBank est désignée banque la moins chère depuis 18 ans (2).

(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank