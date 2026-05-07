Une femme de 89 ans lègue la totalité de ses assurances-vie à deux communes de Charente-Maritime

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 07/05/2026 à 16:24

Une femme de 89 ans, décédée en avril 2026, a légué plus de 140.000 euros à deux communes de Charente-Maritime. Illustration. (sabinevanerp / Pixabay )

Ardillières et Chambon, deux communes de Charente-Maritime, ont reçu un cadeau inattendu de la part d'une femme de 89 ans décédée le 3 avril 2026 à La Rochelle. Comme le rapporte ici La Rochelle , ses racines familiales étaient ancrées dans ces villages auxquels elle était très attachée. Elle a donc décidé de leur léguer l’intégralité de ses deux assurances-vie.

La somme totale s'élevant à un peu plus de 142.000 euros, les deux municipalités ont chacune reçu environ 71.000 euros. Sur sa page Facebook, le conseil municipal d'Ardillières a exprimé « sa profonde reconnaissance pour cet acte de grande générosité » . Le nouveau maire, Baptiste Pain, a annoncé qu’un arbre serait bientôt planté afin d’honorer le souvenir de la défunte.

Un acte « rare et profondément touchant »

La commune de Chambon, où la généreuse donatrice a été enterrée dans le caveau familial, a également exprimé sa gratitude sur les réseaux sociaux, saluant un acte « rare et profondément touchant » . La maire Christiane Toulouse a expliqué que le legs allait être intégralement investi dans la réparation du toit d'une des deux églises du village, en péril.

Les conseillers municipaux ont, en outre, assuré que le caveau familial de l'octogénaire serait entretenu. Certains ont même soumis l’idée de baptiser l’une des rues de la commune à son nom. « C'est sûr qu'on ne l'oubliera pas » , a lancé la maire de Chambon.