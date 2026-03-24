Question bancaire (épisode 13) : quel est le rôle du cryptogramme ou CVV ?

Connaissez-vous l'utilité du cryptogramme bancaire ? (Crédits photo : Adobe Stock)

Le cryptogramme est une information confidentielle qui vient compléter certaines données bancaires essentielles pour effectuer sereinement des paiements en ligne. Savez-vous où il se cache et pourquoi il est si précieux pour vos transactions ?

Où trouve-t-on le cryptogramme bancaire ?

Le cryptogramme, autrement appelé CVV, CVC ou code de sécurité, figure au dos de la carte bancaire : il se compose de 3 chiffres qui sont indiqués en italique dans un petit rectangle.

Il fait partie des informations essentielles présentes sur le support de votre carte de paiement avec le numéro, la date d'expiration et l'identité du titulaire (1).

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Quelle est la fonction du cryptogramme ou code de sécurité ?

Le code de sécurité de la carte bancaire (CVV/CVC) a été introduit par les systèmes de paiements internationaux (Visa, Mastercard, etc.) dans les années 1990 pour sécuriser via la banque les paiements à distance, par téléphone ou par internet.

À la suite de cette mesure de sécurité renforcée, toute tentative de fraude est devenue plus complexe grâce à cet ajout que seul le détenteur de la carte visualise en direct.

Pourquoi ne faut-il pas dévoiler son cryptogramme visuel ?

Il est le dernier maillon de l'empreinte de votre carte bancaire, permettant la réalisation d'achats sur internet. Sans ce code, il manque une information cruciale pour finaliser la transaction et par précaution, s'il fait défaut ou s'il est inexact, la demande sur le serveur d'autorisation de la banque peut être refusée et celle-ci interrompra l'opération en cours.

La fausse bonne idée : sur internet circule parfois l'idée de gratter la zone du CVV de la carte bancaire afin de la rendre illisible pour une personne malveillante. Le seul bémol : apprendre par cœur les 3 chiffres avant de procéder de la sorte. En effet, en cas d'oubli ou de difficultés pour consulter vos données de carte bancaire en ligne, vous pourriez être ralenti dans vos transactions. Il n'est donc pas conseillé de raturer l'emplacement du CVV.

Les cartes virtuelles ont-elles un cryptogramme ?

Les cartes virtuelles sont toutes dotées d'un cryptogramme ou code CVV pour des questions de sécurité. Selon les établissements bancaires et les services proposés, le cryptogramme peut revêtir plusieurs formes :

Cryptogramme permanent ou fixe : les 3 chiffres du cryptogramme restent les mêmes pendant toute la durée de validité de la carte virtuelle (ou jusqu'à sa désactivation).

les 3 chiffres du cryptogramme restent les mêmes pendant toute la durée de validité de la carte virtuelle (ou jusqu'à sa désactivation). Cryptogramme visuel dynamique : le code éphémère varie à chaque transaction ou après un certain temps.

le code éphémère varie à chaque transaction ou après un certain temps. Cryptogramme à usage unique : la carte (numéro + cryptogramme) n'est valable que pour un seul achat ou un montant de plafond précis. Une fois la transaction effectuée, la carte et son cryptogramme deviennent invalides.

Quelles sont les bonnes pratiques pour protéger son cryptogramme ?

Ne pas laisser sa carte bancaire sans surveillance.

Ne pas enregistrer les informations de sa carte bancaire sous prétexte de gagner du temps lors d'un prochain achat sur un site marchand.

Choisir un site de confiance pour ses achats par carte en vérifiant le préfixe «https://» dans l'adresse, les mentions légales, les coordonnées complètes du vendeur et la notation du site par les clients (2).

Opter pour le paiement mobile sans contact afin de lever tout risque de divulguer les données de carte bancaire physique.

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Maintenant que le cryptogramme vous est plus familier, il vous appartient de le garder secret pour empêcher tout usage frauduleux de votre carte bancaire.

Poursuivre la série :

Question bancaire (épisode 7) : une appli bancaire est-elle assez sécurisée ?

Question bancaire (épisode 10) : pourquoi verrouiller sa carte bancaire dès sa disparition ?

(1) https://www.lesclesdelabanque.com/particulier/elements-carte-bancaire/

(2) https://www.lesclesdelabanque.com/particulier/authentification-forte/

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(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank