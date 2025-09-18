Question bancaire (épisode 11) : pourquoi se fier encore et toujours à son relevé de compte ?

(Le relevé de compte, ce document bancaire essentiel pour piloter vos finances personnelles - Crédit photo : Adobe Stock)

Le relevé de compte fonctionne comme une photo des avoirs bancaires à un instant T. Riche en informations, il est de plus en plus dématérialisé. Le relevé de compte a toujours la cote parmi les outils bancaires indispensables mis à la disposition des clients.

Relevé de compte : pour y voir clair sur ses rentrées et sorties d'argent

Sur une période, le relevé de compte permet de calculer, à partir des mouvements constatés sur le compte, le solde du compte prévisionnel et d'éviter ainsi, sur le mois en cours, les situations financières tendues, voire de découvert, en faisant des arbitrages par anticipation :

Décaler certaines dépenses prévues.

Annuler ou réduire le budget lié à de futurs projets.

Transférer de l'argent d'un compte à un autre.

En quoi les informations figurant sur le relevé de compte sont-elles utiles ?

Le relevé de compte donne accès à des informations pratiques :

Paiements exceptionnels passés au débit.

Vision des frais bancaires via le récapitulatif annuel des frais bancaires.

Versement des salaires et remboursements attendus.

Les relevés de compte permettent de s'assurer de l'exactitude des écritures passées sur le compte bancaire et de détecter rapidement une anomalie ou un éventuel décalage dans les opérations bancaires programmées (virement, prélèvement).

Quels sont les détails importants affichés sur un relevé de compte ?

Voici les détails que chaque titulaire de compte retrouve sur son relevé (1) :

-> Coordonnées de l'agence bancaire.

-> Informations personnelles et bancaires : nom, prénom, IBAN.

-> Montant du solde antérieur.

-> Type (paiement, virement, chèque...), date de l'opération, avec son libellé et le montant correspondant.

-> Nouveau solde en fin de période.

-> Plafond de découvert autorisé.

-> Montant des frais bancaires et autres frais facturés (agios, frais pour irrégularités et incidents).

-> Délai de contestation possible par le client, en cas d'écritures erronées ou injustifiées.

-> Coordonnées du service client et du médiateur bancaire désigné.

-> Mention sur la garantie des dépôts bancaires en cas de faillite de la banque hébergeant le compte.

Le bon réflexe : en faisant la différence entre deux soldes finaux consécutifs, chaque titulaire peut se faire une idée du montant moyen mensuel d'économies réalisables (si les périodes sont représentatives en termes d'opérations).

À quelle fréquence consulter son relevé de compte ?

Les relevés de compte sont mis à disposition gratuitement tous les mois par la banque, soit sur internet dans l'espace client, soit par envoi au domicile (2).

Entre deux périodes d'édition des relevés de compte périodiques, la consultation des dernières opérations sur l'application bancaire est particulièrement vertueuse, notamment pour surveiller l'état intermédiaire du solde du compte. À des fins de lutte anti-fraude, des sondages aléatoires sont conseillés pour détecter des opérations non conformes, faites à l'insu du titulaire du compte.

À noter : si vous choisissez une fréquence de mise à disposition non standard (ex : hebdomadaire, bimensuelle), la banque peut facturer ce service, considéré comme sur mesure.

e-relevé : quels sont les avantages du format digital ?

L'e-relevé, autrement appelé relevé de compte en ligne (accessible à distance), hérite des mêmes caractéristiques et de la même valeur légale que la version papier (3).

Il présente des atouts incontestés pour l'utilisateur :

Informations dynamiques en fonction des filtres retenus pour l'édition : période souhaitée*, choix du compte, type de document, option d'export.

retenus pour l'édition : période souhaitée*, choix du compte, type de document, option d'export. Facilité pour télécharger ou archiver les documents.

les documents. Moins de dossiers qui s'amoncellent dans les placards.

qui s'amoncellent dans les placards. Moindre impact environnemental.

Le saviez-vous ? Le délai minimal de conservation recommandé des relevés de compte est de 5 ans. Si vous changez de banque, vous n'aurez plus accès aux anciens documents relevant de votre ancien établissement.

A retenir Le relevé de compte fait partie des documents bancaires obligatoires Le relevé de compte est un outil de pilotage précieux pour la gestion des finances personnelles. Une fois par an, le relevé annuel de frais vient compléter la liste des pièces mises à disposition par la banque, dans un souci de transparence et d'aide au suivi du budget.

Le relevé de compte bancaire est un document officiel qui guide son titulaire au quotidien. Sa consultation régulière est recommandée ; il peut même constituer une preuve dans certains cas.

Parcourir la série

Question bancaire (épisode 5) : quels sont les différents types de frais ?

Question bancaire (épisode 7) : une appli bancaire est-elle assez sécurisée ?

Question bancaire (épisode 9) : que devient l'argent une fois déposé à la banque ?

*Disponible dès le premier jour suivant le dernier mois écoulé.

(1) https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/le-compte-bancaire/les-releves-bancaires/le-releve-de-compte/

(2) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000027759855/2022-12-07

(3) https://www.lafinancepourtous.com/pratique/banque/le-compte-bancaire/les-releves-bancaires/

DÉCOUVREZ LA BANQUE AU QUOTIDIEN CHEZ BOURSOBANK Connaissez-vous toutes les facettes de la Banque au quotidien chez BoursoBank ? Chez BoursoBank, vous réalisez vos opérations bancaires courantes en toute simplicité grâce à un Espace Client qui vous laisse choisir en autonomie parmi une gamme complète de 51 produits et 1.000 fonctionnalités gratuites et disponibles en temps réel. En plus des moyens de paiement, des assurances à petits prix et des bons plans négociés auprès d’enseignes partenaires sont réservés aux clients. Le tout accessible sur l’application mobile pour une navigation facilitée et une efficacité accrue de toutes les transactions.

Le point commun de toutes les activités de la banque au quotidien ? Des économies qui peuvent atteindre 251 euros par an sur les frais bancaires. C’est pourquoi BoursoBank est désignée banque la moins chère depuis 17 ans (1). (1) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils «Jeune actif», «Cadre», «Cadre supérieur» et «Employé» et exæquo sur les profils «Jeune inactif», et «L'adepte du 100% mobile» selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 09/12/2024. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir le potentiel de la banque au quotidien avec BoursoBank