Premier «trillionaire» de l’histoire: de quoi est composée la fortune d’Elon Musk?

information fournie par Le Particulier • 18/06/2026 à 15:37

Premier «trillionaire» présumé, Elon Musk doit sa fortune estimée à plus de 1 000 milliards de dollars à la valorisation fulgurante de SpaceX et à ses participations dans ses autres sociétés. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Des bancs de la tech aux premiers millions

L’effet SpaceX: le nouveau moteur de son patrimoine

Tesla et la constellation technologique

Une fortune virtuelle mais bien réelle

Des bancs de la tech aux premiers millions

Avant de révolutionner l’industrie aérospatiale et l’automobile électrique, Elon Musk a fait ses armes dans la Silicon Valley des années 1990. Son premier coup d‘éclat financier remonte à la revente de Zip2, un éditeur de guides urbains en ligne, cédé à Compaq pour plus de 300 millions de dollars.

Dans la foulée, il cofonde la banque en ligne X.com, laquelle fusionnera pour devenir PayPal. Lors du rachat de la plateforme de paiement par eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars, Musk, alors premier actionnaire, empoche environ 180 millions de dollars.

C’est ici que naît sa marque de fabrique: plutôt que de sécuriser ses gains dans des placements traditionnels, il réinvestit la quasi-totalité de son capital dans des projets industriels à très haut risque. Un pari audacieux de «serial entrepreneur» qui va s’avérer particulièrement payant.

L’effet SpaceX: le nouveau moteur de son patrimoine

Selon les derniers classements de Forbes et Bloomberg, SpaceX constitue désormais le cœur de son empire financier. L’introduction en Bourse (IPO) de l’entreprise, le 15 juin dernier, s’est imposée comme la plus importante de l’histoire de Wall Street, propulsant la valorisation de la firme au-delà des 2000 milliards de dollars.

Cette entrée fracassante sur les marchés a immédiatement projeté la fortune du fondateur dans une autre dimension grâce à deux leviers majeurs:

Un contrôle capitalistique puissant: Elon Musk conserve près de 42% du capital du fleuron aérospatial.

Des actifs financiers colossaux: Ses actions directes pèsent environ 715 milliards de dollars, une somme complétée par 50 milliards de dollars sous forme d'options d'achat.

Grâce au succès de cette opération, Elon Musk creuse un écart historique avec ses rivaux: il pèse désormais plus lourd à lui seul que ses trois principaux poursuivants réunis, à savoir Jeff Bezos (Amazon) et les légendaires cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin.

Tesla et la constellation technologique

Même si l’espace vole aujourd’hui la vedette, Tesla reste un actif historique incontournable. L’homme d’affaires détient environ 12% du constructeur de véhicules électriques (soit 163 milliards de dollars d’actions fermes), renforcés par un pack d’options lui permettant de monter encore au capital.

En parallèle, Musk a diversifié ses rentrées d’argent dans des start-up d’avant-garde aux ambitions futuristes:

Neuralink & The Boring Company: D'un côté, des implants cérébraux pour connecter l'humain aux machines ; de l'autre, des réseaux de tunnels sous-terrains pour contourner les embouteillages urbains.

L'écosystème X (ex-Twitter): Rachetée pour 44 milliards de dollars en 2022, la plateforme sert aujourd'hui de vitrine médiatique et de laboratoire pour ses projets d'intelligence artificielle (xAI).

Une fortune virtuelle mais bien réelle

Certes, cette fortune monumentale est essentiellement «papier». Elle est indexée sur la valeur boursière des entreprises qu’il contrôle et reste soumise aux fortes turbulences des marchés, comme en témoignent les pertes massives essuyées en 2022 avant le rebond actuel.

Pour autant, l‘échelle de cette richesse donne le vertige. Si le patrimoine d’Elon Musk était un État, son produit intérieur brut fictif dépasserait celui de pays développés comme la Finlande, le Portugal ou la Nouvelle-Zélande, ainsi que le PIB combiné des trois géants économiques africains (Afrique du Sud, Égypte et Nigeria).

Enfin, pour matérialiser ce chiffre de façon plus ludique: si le milliardaire décidait de liquider sa fortune pour s’offrir exclusivement le fleuron de sa propre gamme automobile, la Tesla Model S Plaid (estimée à près de 150.000 euros), il pourrait repartir au volant d’une flotte gigantesque de 6,6 millions de véhicules.

Autre manière de visualiser l’ordre de grandeur: en plaçant cette somme sur des Livrets A au plafond (22.950 euros chacun), il pourrait théoriquement en ouvrir environ 40 millions. Une projection purement mathématique, bien sûr, puisque la réglementation interdit de détenir plusieurs Livrets A par personne. Mais cette image donne une idée de la vertigineuse, historique, et finalement difficilement imaginable, fortune du natif de Pretoria, en Afrique du Sud.