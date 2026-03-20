Offre 12-17 de BoursoBank : choisissez une appli qui a de l’avenir, comme votre ado !

L'offre 12-17 de BoursoBank va accompagner votre ado jusqu'à sa majorité, dans ses projets et son apprentissage du budget (Crédits photo : Adobe Stock)

Le moment est venu d'équiper votre jeune d'une solution bancaire adaptée et sécurisée ? Avant de faire votre choix, découvrez les 6 atouts majeurs de l'offre 12-17 de BoursoBank, qui l'accompagnera dans son éducation financière et vous rendra, en tant que parent, plus serein au quotidien. Cela n'a pas de prix… et justement c'est gratuit !

1) Un compte, une carte, une appli : 100% gratuits

Le compte à vue du jeune proposé dans l'offre 12-17 lui permet d'avoir comme son parent son propre RIB et de recevoir de l'argent et d'émettre des virements SMS seulement.

La carte WELCOME*, enrôlable dans la plupart des wallets du marché selon l'âge de votre enfant, qui équipe les nouveaux souscripteurs de l'offre 12-17 va faire des heureux ! Le mineur bénéficiera des avantages suivants, précieux pour sa gestion bancaire au quotidien :

Un retrait gratuit en devises par mois à l'étranger**.

Paiements gratuits et illimités partout dans le monde.

Absence de frais en cas d'inactivité de la carte.

Paiements gratuits et illimités en euros (plafond à votre main).

Retraits gratuits et illimités en euros (plafond à votre main).

Enfin, l'appli sera toujours avec lui, avec un accès en temps réel depuis son smartphone à son solde bancaire et à ses dernières transactions.

L'offre 12-17 voit plus loin pour votre ado : en effet, l'épargne s'invite aussi dans l'appli afin de préparer son avenir et de lui apprendre les vertus des économies, avec un livret d'épargne compétitif, Bourso+ Jeune, doté d'un plafond rehaussé à 10.000 euros (au lieu de 4.000 initialement) et d'un taux bonifié à 2,4% par an (vs 1,5% auparavant).

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2) Des fonctionnalités innovantes et adaptées à votre ado

Lors de ses achats en ligne, les cartes virtuelles BoursoBank sont désormais disponibles avec l'offre 12-17 : cette transaction sécurisée le dispense de saisir ses données bancaires permanentes.

Ce sont d'ailleurs plus de 30 enseignes partenaires sélectionnées par le programme d'avantages The Corner qui les sensibiliseront aux bons plans toute l'année et aux remises supplémentaires cumulables pendant les périodes de soldes.

Enfin, pour parfaire son éducation financière, des contenus pédagogiques animeront son espace client avec des notions complexes vulgarisées : budget, découvert…

3) Une initiation au suivi de ses dépenses par carte

Dans l'appli bancaire, l'adolescent trouvera désormais un outil intuitif et gratuit Wicount budget, qui l'aidera à comprendre ses dépenses et à piloter son budget avec des graphiques très visuels, une catégorisation des flux et des alertes activables sur demande. En l'utilisant comme un compagnon, il pourra se fier à lui pour calculer la faisabilité de ses projets et réfléchir à un étalement de la dépense, voire à un report, si celle-ci s'avère trop onéreuse.

4) Une supervision des opérations par le parent

Dans l'offre 12-17, les responsables légaux seront rassurés par des paramétrages de sécurité et des notifications push qu'ils pourront mettre en place pour une transparence des opérations et une anticipation des besoins d'argent de leur adolescent.

5) Des assurances gratuites pour les voyages

Pour ses études à l'étranger et ses vacances entre amis, vous apprécierez en tant que parent du jeune les garanties précieuses incluses dans l'offre 12-17 : assistance médicale, assurances voyages et ce, jusqu'à 46.000 euros.

6) Un passage à la majorité simple et fluide

Pas besoin d'appréhender la période entre les 17 ans et demi de votre adolescent et ses 18 ans révolus : l'offre 12-17 grandira en même temps que lui, sans rupture ni blocage. Les seules différences : en tant que majeur, il accèdera automatiquement à tous les services disponibles, auxquels il sera désormais éligible et, naturellement, vous n'aurez plus la vue sur ses comptes personnels.

Ainsi, l'appli bancaire utilisée et maîtrisée depuis quelques années par le jeune n'aura plus de secrets pour lui quand il devra faire face à de nouvelles obligations et dépenses liées à sa prise d'autonomie : réservation de vacances, paiements d'impôts, achat d'une voiture, souscription d'une assurance etc.

A savoir Votre enfant est client Freedom : qu'est-ce qui change ? Si votre enfant mineur est déjà équipé de l'offre jeune historique Freedom, il aura juste à télécharger la nouvelle version de l'application BoursoBank afin de bénéficier de l'offre 12-17. L'interface, ses accès (login et mot de passe) et les fonctionnalités paramétrées pour votre enfant restent identiques. Concernant sa carte bancaire actuelle, il la conserve jusqu'à refabrication ou arrivée à échéance. Pour les parents intéressés, une montée en gamme de la carte sera envisageable prochainement.

L'offre 12-17 ans n'a pas dit son dernier mot. Elle s'ouvrira bientôt aux adolescents dès 10 ans afin d'accompagner leur envie d'autonomie et restera active jusqu'à la veille de leurs 18 ans pour une continuité de service optimale. Bienvenue aux enfants ados des clients BoursoBank !

*Pour les nouvelles souscriptions

**1,69% au-delà

Communiqué de presse : BoursoBank lance sa nouvelle offre pour les ados

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK L'offre 12-17 gratuite, réservée aux enfants ados des clients BoursoBank C’est l'offre bancaire 100 % en ligne, idéale pour faire ses débuts dans la gestion de ses finances personnelles et commencer tôt à gagner en autonomie. Le jeune peut aussi, si son parent l’y autorise, accéder à ses livrets d'épargne. Ses responsables légaux l'accompagnent pas-à-pas dans l’univers bancaire, grâce au contrôle parental, à une carte gratuite WELCOME* pratique au quotidien et à l’étranger et à une appli intuitive donnant accès aux avantages The Corner spécial jeunes. Enfin, le passage à la majorité est simple et fluide : le jeune adulte conserve le même compte bancaire, la même carte et la même appli : seuls ses droits évoluent tout naturellement et sans transition !

*pour les nouvelles souscriptions. Découvrir l’offre 12-17