Fraude aux moyens de paiement : ça va mieux, mais un chiffre inquiète…

Où en est la fraude sur les paiements scripturaux en France (hors espèces) ? (Crédits photo : Adobe Stock)

D'après le rapport de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) de la Banque de France au 1er semestre 2025, la fraude globale semble plutôt maîtrisée, sauf pour la fraude par ingénierie sociale qui s'envole...

Un montant de plus de 600 millions d'euros

Vu l'essor des transactions scripturales (hors espèces), le volume et la valeur des paiements totaux suivent cette augmentation mécanique (respectivement +6% et +5%). Par exemple, la hausse des paiements mobiles, le succès des virements instantanés, désormais gratuits depuis octobre 2025, et la poursuite du paiement sans contact ont largement contribué à accroître la digitalisation croissante des moyens de paiement.

Quant à la fraude, elle pèse 618,4 millions d'euros (en hausse de 7,4%) et représente 3,7 millions de transactions.

La fraude à la carte enfin en baisse et celle au virement plutôt maîtrisée

La carte bancaire se distingue avec une part stable, égale à 62% dans les moyens de paiement (hors retraits).

Malgré la prédominance de ce moyen de paiement, le taux de fraude sur la carte se situe au premier semestre 2025 à 0,048% (soit une baisse de 9,4%), ce qui la rend particulièrement sûre face aux différentes menaces de fraude.

Concernant le virement, malgré une progression de la fraude en volume enregistrée depuis 2024, il reste néanmoins l'instrument de paiement présentant le taux de fraude le plus bas et les montants extorqués sont plus faibles qu'avant (le montant passe entre les deux périodes comparées de 3.023 euros à 2.104 euros).

À lire aussi // Quel nouveau contrôle sur les virements entre en vigueur ce 9 octobre 2025 ?

La fraude à la manipulation et au prélèvement fait un bond

C'est le point noir de cette publication. La fraude à la manipulation grâce aux techniques d'ingénierie sociale, telles que l'usurpation d'identité, le recours à des numéros de portables banalisés, a franchi un cap en 2025 en atteignant 40% des montants totaux fraudés (vs 32% les deux années précédentes).

La valeur totale des prélèvements frauduleux croît de 58% par rapport au premier semestre 2024 pour atteindre 23,8 millions d'euros, même si l'augmentation en volume est plus mesurée : +4,7%.

La fraude au chèque en recul, alignée sur une baisse constante des usages

Devenu presque marginal, le chèque ne représente que 2% du nombre de transactions scripturales. Par rapport à la même période de l'an dernier, l'utilisation et la circulation des chèques sont en baisse de 15% en montant et 16% en nombre, conformément à l'évolution du taux de fraude observé sur cet instrument de paiement. La prudence reste néanmoins recommandée car ce moyen de paiement au format papier est le plus fraudé en proportion, avec 19,9% du montant total des fraudes enregistrées, alors qu'il ne pèse plus que 1% de la valeur totale des paiements scripturaux.

Des mesures réglementaires comme la vérification du bénéficiaire du virement et l'authentification du numéro de téléphone de l'appelant compliquent les méthodes des fraudeurs. Néanmoins, de nouvelles techniques très sophistiquées apparaissent pour déjouer la méfiance des personnes ciblées.

Pour aller plus loin

Ces 5 indices fiables pour savoir que vous êtes victime d'une arnaque aux sentiments

Le blocage téléphonique des fraudeurs arrive : sera-t-il suffisant pour éviter les arnaques ?

Fraude bancaire : 6 méthodes fréquemment utilisées par les arnaqueurs

https://www.banque-france.fr/system/files/2026-01/2026-01-27_OSMP-Note-statistiques-de-fraude-du-S1-2025.pdf