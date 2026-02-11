Argent : pourquoi le crédit d'impôt pour l'hébergement en maison de retraite n'a-t-il toujours pas vu le jour ?

information fournie par Moneyvox • 11/02/2026 à 08:37

transformer la réduction d'impôt Ehpad en crédit d'impôt , une bonne idée ? ( Crédits photo: © ME - stock.adobe.com)

Depuis plusieurs années, se pose la question de transformer le système de réduction d'impôt lié à la dépendance et aux frais d'hébergement en crédit d'impôt, sans résultat. Les raisons de cet échec .

2026 ne sera pas l'année de la transformation du mécanisme de réduction d'impôt pour les frais d'hébergement en maison de retraite en crédit d'impôt. Et pour cause : le Projet de loi de finances (PLF) pour 2026, sur le point d'être adopté, ne reprend pas l'amendement "crédit d'impôt Ehpad". Pourtant, cela fait plusieurs années que de nombreux députés se montrent favorables à une telle mesure. Toutes les explications sur cette situation paradoxale.

Transformer la réduction d'impôt Ehpad en crédit d'impôt, qu'est-ce que cela pourrait changer ?

Vous êtes hébergé dans un Ehpad ou dans une résidence autonomie ? Vous pouvez à ce titre profiter d'une "réduction d'impôt au titre des dépenses liées à la dépendance et des frais d'hébergement", indique la brochure pratique publiée à ce sujet par l'administration fiscale. Un avantage fiscal qui équivaut à "25 % des dépenses retenues dans la limite annuelle de 10 000 euros par personne hébergée, membre du foyer fiscal", soit, par exemple, 1 250 euros de réduction d'impôt pour 5 000 euros de frais d'hébergement.

Mais attention : pour profiter de cette niche fiscale, il est nécessaire d'être soumis à l'impôt sur le revenu . En effet, la réduction d'impôt obtenue vient en déduction de la somme à payer au titre de cet impôt, sans pouvoir l'excéder et générer un remboursement d'impôt de la part de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Et pour cause : il s'agit bel et bien d'une réduction d'impôt, et non d'un crédit d'impôt.

Résultat ? La réduction d'impôt Ehpad ne profite qu'aux ménages fiscalisés et pas aux foyers les plus modestes. Transformer cet avantage fiscal en crédit d'impôt permettrait donc à toutes les personnes hébergées dans des maisons de retraite d'alléger le coût de ce service, quel que soit leur niveau de revenu. Une mesure défendue de longue date par la députée socialiste Christine Pirès-Beaune et soutenue par bon nombre de députés qui, pourtant, n'a toujours pas été concrétisée.

Pourquoi le crédit d'impôt Ehpad ne verra toujours pas le jour en 2026 ?

Interrogée au sujet de la transformation de la réduction d'impôt Ehpad en crédit d'impôt, la députée socialiste Christine Pirès-Beaune souligne l'intérêt des parlementaires pour cette mesure : "Plus je défendais cette mesure, plus il y avait de voix pour le soutenir". La députée ajoute même avoir reçu "un accueil favorable de la part de Bercy quand Gérald Darmanin était ministre délégué aux Comptes publics". Pourtant, cette année encore, le crédit d'impôt Ehpad ne verra pas le jour.

Et pourtant, l'amendement visant à changer la nature de l'avantage fiscal lié à l'hébergement en maison de retraite avait été adopté en première lecture du Projet de loi de finances pour 2026… avant de passer à la trappe lors de la navette parlementaire. Dans la version du budget 2026 soumise au 49,3, en passe d'être adoptée, la transformation de la réduction d'impôt Ehpad en crédit d'impôt ne figure pas, et les foyers non-imposables ne pourront donc toujours pas profiter de cet avantage en 2026.

En 2023, Christine Pirès-Beaune expliquait que le blocage de cette mesure par le gouvernement était lié à des "raisons purement financières". "Nous aurons (...) beaucoup de mal à tenir l'objectif de réduction du déficit [et à] assurer la durabilité du système social, si nous rajoutons sur tous les sujets des niches fiscales, des subventions et des crédits d'impôt" expliquait en octobre 2025 la ministre chargée des Comptes publics Amélie de Montchalin.