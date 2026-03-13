Faux billets : les 3 gestes simples pour ne plus se faire avoir

Comment repérer des faux billets si vous en détenez sur vous ou chez vous ? (Crédits photo : Adobe Stock)

Même si le nombre de faux billets en circulation a baissé de 20% selon la BCE, il est conseillé de rester vigilant sur la qualité des billets récupérés dans le commerce ou auprès de particuliers. Voici les bons gestes à adopter pour les reconnaître et ne pas être lésé.

Quels sont les derniers chiffres sur les faux billets ?

En 2025, selon la Banque de France, 444.000 faux billets en euros ont été recensés, soit 20% de moins qu'en 2024. On compte 14 contrefaçons par million de billets authentiques, contre 18 l'année précédente, l'un des niveaux les plus faibles depuis l'euro. Les coupures de 20 et 50 euros représentent 80% des faux billets interceptés (1).

À quoi ressemble un faux billet en euro ?

Malheureusement, pour un œil non aguerri ou trop pressé, un billet contrefait peut passer inaperçu dans le portefeuille de son détenteur.

Pour être certain de l'authenticité des billets que vous possédez, il vous suffit de vous les procurer à la source, c'est-à-dire dans les distributeurs car ceux-ci sont vérifiés avant d'être (re)mis en circulation par le système bancaire, qui passe en revue les dépôts pour lutter contre la fraude.

Comment réagir si vous doutez de l'authenticité d'un billet ?

Afin de lever le doute, il convient d'appliquer la méthode «TRI» en 3 temps : toucher, regarder, incliner.

Toucher : les billets authentiques sont imprimés sur du papier ferme, ce qui leur donne une texture craquante. De plus, des éléments sont en relief (les lettres BCE et les chiffres de la valeur).

les billets authentiques sont imprimés sur du papier ferme, ce qui leur donne une texture craquante. De plus, des éléments sont en relief (les lettres BCE et les chiffres de la valeur). Regarder : par transparence, le filigrane, le fil de sécurité et des micro-impressions doivent apparaître quand vous examinez les billets à la lumière ou à la loupe.

par transparence, le filigrane, le fil de sécurité et des micro-impressions doivent apparaître quand vous examinez les billets à la lumière ou à la loupe. Incliner : un hologramme (bande brillante) ou une couleur changeante du nombre sur certaines coupures peut également vous aider.

Une autre manière de déterminer la valeur fiduciaire réelle du billet suspect que l'inspection sous ces trois angles, est de le comparer avec un modèle identique de vrai billet dont on est sûr.

À des fins de contrôle, certaines personnes se munissent d'appareils spécifiques pour détecter les faux billets avant de les accepter.

A savoir Que risquez-vous si vous détenez un faux billet ? Si un commerçant s'en aperçoit lors de votre passage en caisse, il refusera le billet contrefait. Vous devrez ensuite rapporter le spécimen à la police, à la banque centrale nationale ou dans votre propre banque. Malheureusement, vous ne pourrez récupérer la valeur monétaire qui sera perdue (2). Si vous êtes un professionnel, il sera possible de déduire le manque à gagner subi sur votre résultat comptable (3). Enfin, tout faux-monnayeur de pièces ou de billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions internationales habilitées est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450.000 euros d'amende (4).

Quelles bonnes pratiques pour limiter le cash dans vos transactions ?

En recourant au virement instantané pour vos dépenses urgentes, au virement sms pour rembourser vos proches et au paiement par carte bancaire dans les commerces, vous limiterez nettement votre besoin d'espèces au quotidien et avec lui, le risque de vous doter de faux billets et de les redistribuer ensuite malgré vous.

Posséder de faux billets peut porter préjudice au porteur et à la personne qui les accepte lors d'une transaction ou d'un don. Informez-vous sur leur aspect théorique pour garder toujours un regard attentif sur la qualité de vos espèces.

