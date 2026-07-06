Entrepreneurs : 5 points essentiels à vérifier avant la création de votre structure

Avez-vous passé en revue ces 5 points clés avant de créer votre entreprise ? (Crédit Adobe Stock)

Avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, prenez un temps de recul : une entreprise individuelle ou une société unipersonnelle se crée en France en quelques clics, mais elle doit s'inscrire dans la durée. Prenez soin de vérifier ces 5 domaines clés pour décider en connaissance de cause.

1) Êtes-vous motivé et capable de travailler seul (et souvent de chez vous) ?

Avant de vous lancer en tant qu'entrepreneur, clarifiez vos motivations profondes, qu'il s'agisse d'indépendance, de revenu, de sens au travail ou d'une envie de reconversion.

Vous devez aussi mesurer votre tolérance à l'incertitude, entre revenus variables, prospection intense et périodes creuses. L'autonomie réelle suppose de savoir prioriser et d'avancer sans validation externe.

Quant au sentiment d'isolement, il peut peser, même si des solutions existent, comme le coworking, un réseau pro, des formations ou un accompagnement externe. En effet, dans la gestion au quotidien, vous devrez faire appel à certaines compétences relevant de métiers très variés : commercial, acheteur, chef de projet, comptable et parfois même logisticien !

La bonne idée : le mentorat est une façon constructive de partager et d'avancer sur son projet et sa stratégie aux côtés d'une personne référente et inspirante, dans la bienveillance et le bouillonnement d'idées (1).

Enfin, les journées devront être rythmées avec une certaine rigueur, notamment dans le respect des horaires, d'un espace de travail et d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

2) Quels sont les débouchés pour votre projet de création d'entreprise ?

Pour sécuriser votre création d'entreprise, commencez par définir précisément votre segment : pour qui, quel besoin, quelle valeur et quelle innovation ? Ensuite, cartographiez la concurrence afin d'évaluer prix, différenciation et prestations de service.

L'enjeu est de valider la demande avant la création d'entreprise, grâce à des entretiens, des tests d'offre, des devis ou des précommandes. Par exemple, en identifiant des canaux d'acquisition réalistes, du bouche-à-oreille au référencement local, vous serez en mesure d'estimer le potentiel de chiffre d'affaires avec des notions clés telles que : panier moyen, fréquence d'achat et saisonnalité.

Le saviez-vous ? Au niveau national, le TOP 3 des secteurs d'activité enregistrés pour les micro-entrepreneurs créés en 2025 est : les services aux entreprises, les services aux ménages et le commerce (2).

Pensez-y : des organismes publics, des associations ou des tiers peuvent mener pour vous et avec vous des études de marché et de faisabilité, par exemple gratuitement avec des étudiants ou à faibles coûts en sollicitant des experts de la CCI ou du Réseau Entreprendre (3).

3) Personne physique ou personne morale : trouvez la meilleure forme juridique pour vous

L'objectif est d'aligner votre régime ou forme juridique sur votre réalité économique et vos perspectives.

Personne physique : quand ce régime est-il pertinent ?

- Le statut de personne physique, via l'entreprise individuelle (EI), permet d'exercer une activité en nom propre, sans créer de société distincte : l'entrepreneur et l'entreprise ne font qu'un. Il offre une grande simplicité : pas de capital, pas de statuts ni de formalités lourdes et une gestion autonome.

La contrainte de cette forme juridique ? La responsabilité se concentre sur le seul entrepreneur, sans partage du risque ni possibilité de s'associer.

- La micro-entreprise en est une déclinaison avec un régime fiscal et social simplifié, basé sur le chiffre d'affaires réalisé et un abattement forfaitaire pour charges. Exemple : en tant que micro-entrepreneur (nouveau terme pour auto-entrepreneur), vous pouvez vous lancer rapidement et gérer votre activité avec peu d'obligations comptables, tout en bénéficiant d'une protection de votre patrimoine personnel.

Les limites de cette formule ? Des plafonds de chiffre d'affaires s'appliquent au micro-entrepreneur : 188.700 euros pour les activités de vente et 77.700 euros pour les prestations de services et professions libérales, sous peine de basculement vers un régime réel en cas de forte croissance (4).

Personne morale : dans quels cas préférer cette forme juridique ?

- Les points communs entre les différents types de sociétés unipersonnelles (personnes morales) :

Le statut de personne morale en création unipersonnelle (SASU, EURL/SARL unipersonnelle, SELASU, SELEURL, SPFPL, etc.) permet de créer une entité juridique distincte de l'entrepreneur, avec un patrimoine propre et une responsabilité limitée aux apports, protégeant ainsi les biens personnels.

- Les spécificités de la personne morale :

Ces formes de sociétés unipersonnelles offrent une crédibilité accrue, une meilleure capacité de financement et une grande souplesse, notamment en SASU ou SELASU. Elles sont adaptées à des projets structurés ou libéraux (SEL, SPFPL).

Quelles contraintes pour ces personnes morales constituées ? Des formalités plus importantes (statuts, comptabilité, obligations juridiques) et des coûts supérieurs à l'entreprise individuelle.

4) De combien de liquidités aurez-vous besoin en tant qu'entrepreneur indépendant ?

Votre besoin de liquidités se calcule en partant des coûts de lancement de votre activité, comme le matériel, les logiciels, les assurances, la communication, les déplacements ou la formation. Il est d'ailleurs essentiel de séparer investissement initial et charges mensuelles, notamment les abonnements, la publicité, la comptabilité ou le téléphone. Par définition, les prestations de service, dont intellectuelles (sans revente ni production), nécessiteront moins de décaissements, grâce à l'absence d'achats de marchandises.

Notre conseil : la constitution d'une trésorerie de sécurité doit couvrir plusieurs mois de charges professionnelles et personnelles. Anticipez aussi l'impact financier du décalage de paiement lié à la facturation, aux délais clients et aux éventuels impayés, puis construisez un budget prévisionnel (ou business plan) avec plusieurs scénarios (l'un pessimiste, l'autre optimiste).

5) Qu'attendez-vous d'une banque dans le lancement de votre activité professionnelle ?

Pour bien commencer la gestion de votre projet entrepreneurial, clarifiez ce que vous attendez idéalement d'une banque : un compte pro dédié, des moyens de paiement fiables, des solutions d'encaissement souples, une carte business et des assurances spécifiques.

Comparez ensuite banque traditionnelle et banque en ligne en examinant l'étendue de l'offre, frais bancaires et services associés. Dans tous les cas, il convient de mettre en place de bonnes pratiques dès le départ, notamment la séparation pro/perso, un suivi de trésorerie régulier et une épargne de précaution, afin de piloter votre activité avec sérénité.

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Une entreprise individuelle ou une société unipersonnelle est un excellent choix pour se lancer et tester le potentiel de son activité entrepreneuriale. En validant ces différents points clés, vous mettrez toutes les chances de votre côté.

(1) https://entrepreneurs.lesechos.fr/creation-entreprise/reseaux-accompagnement/mentorat-les-regles-pour-un-accompagnement-gagnant-gagnant-2231424

(2) https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5367857/tableau/60_ETP/1.61_DCE

(3) https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F35958X

(4) https://www.impots.gouv.fr/professionnel/le-regime-unique-des-tpe

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