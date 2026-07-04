information fournie par Boursorama avec LabSense • 04/07/2026 à 08:30

Pourquoi investir dans un bateau peut être rentable et original / iStock.com - Igor Vershinsky

Le plaisir comme valeur ajoutée

Investir dans un bateau, c’est un peu comme acheter un ticket d’entrée permanent pour un club très privé : celui des couchers de soleil sur l’eau, des escapades improvisées et des apéros qui sentent bon l’iode. Yacht Mauritius le rappelle bien : un bateau, c’est d’abord un « life style » ... doté d’une indéniable valeur. Mais la magie opère encore mieux quand le plaisir se transforme en revenus. Car, pendant que le propriétaire sirote un café en terrasse, son bateau peut faire des heureux... et travailler pour lui ! Les demandes de location, sorties en mer avec skipper, croisières thématiques, et autres privatisations pour événements explosent, facilitées par des plateformes spécialisées qui tournent à plein régime. Résultat : le bateau-plaisir devient un business flottant, qui amortit une bonne partie de ses frais annuels, et génère même quelquefois des profits à son propriétaire.

Un actif atypique mais aussi exigeant

S’il est évident qu’un bateau ne connaitra jamais les plus-values phénoménales que pourraient connaitre un appartement haussmannien ou une montre suisse, il présente l’avantage d’être un actif qui vit, qui bouge, qui raconte quelque chose. Et dans un monde où tout le monde achète les mêmes ETF et les mêmes studios étudiants, posséder un bateau, c’est un peu comme porter des chaussures rouges dans une salle pleine de mocassins noirs. Ce qui séduit de plus en plus d’investisseurs, c’est cette dimension hybride ; à la fois loisir, outil entrepreneurial et objet de diversification patrimoniale. Attention, pourtant, posséder un bateau, ce n’est pas adopter un cactus. Il faut l’entretenir, le bichonner, le surveiller. Les frais sont aussi importants que les imprévus. Mais les professionnels du secteur aiment à rappeler que ces contraintes deviennent beaucoup plus légères lorsqu’on délègue la gestion à des experts. Programmes de gestion locative, entretien clé en main, accompagnement administratif : aujourd’hui, on peut être propriétaire sans passer ses week-ends à gratter la coque.

Comment rentabiliser sans boire la tasse ?

Selon Click&Boat qui publie chaque année des estimations basées sur les revenus moyens de ses utilisateurs, un propriétaire particulier peut générer 6 000 à 20 000 € par saison. Pour une exploitation professionnelle, le chiffre d’affaires annuel varie entre 80 000 et 250 000 €, avec une marge nette de 15 à 25 %, selon les analyses économiques du secteur nautique publiées par la Fédération des Industries Nautiques. Les locations à la semaine atteignent en moyenne 5 748 € tous types de bateaux confondus, d’après les données consolidées de GlobeSailor. Enfin, les structures plus importantes peuvent générer jusqu’à 500 000 € de chiffre d’affaires annuel, un chiffre régulièrement cité dans les rapports d’activité des loueurs professionnels de flottes, notamment dans les zones très touristiques comme la Méditerranée.