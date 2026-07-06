Livret A: La probable hausse prévue en août suffira-t-elle à sauver votre pouvoir d'achat?

information fournie par Le Particulier • 06/07/2026 à 08:00

Livret A: la hausse attendue en août face à l’inflation, faut-il rester sur ce livret réglementé ou envisager d’autres placements pour préserver votre pouvoir d’achat? ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

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Le scénario d’un rebond est-il crédible?

Livret A: un rendement réel toujours sous pression

Livret A: un rendement qui reste modéré face à l’inflation

Le scénario d’un rebond est-il crédible?

Après plusieurs mois de vaches maigres, le taux du Livret A - et, par extension, de son petit frère, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) - pourrait enfin remonter un peu. Rappelons que la formule de calcul du Livret A repose sur une moyenne entre les taux interbancaires (Ester) et l’inflation hors tabac des six derniers mois. Or, avec le conflit au Moyen-Orient, l’inflation [AP1] repart à la hausse au printemps, avec une progression de 2,2%(1) sur un an en avril.

Antoine Saintoyant, directeur de la Banque des Territoires et directeur général adjoint du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, a dit s’attendre à « ce que le taux du Livret A » remonte d’ici la fin de l’année. Mais le rendez-vous est déjà pris pour août prochain, période où le taux du Livret A est révisé pour la seconde fois de l’année, après février.

Livret A: un rendement réel toujours sous pression

À quel scénario peuvent s’attendre les épargnants? Plusieurs projections convergent actuellement: dans les hypothèses les plus optimiste, le taux pourrait passer de 1,5% à 1,7%, voire 1,8%, si la dynamique inflationniste se confirme - ou s’aggrave - en mai, juin et juillet. Le taux du Livret d‘épargne populaire (LEP) pourrait quant à lui, grimper alors de 2,50% à 2,70% ou 2,80%, si le gouvernement maintenait son avantage d’un point sur le Livret A.

Si le gouverneur de la Banque de France peut émettre des recommandations, c’est pourtant bien au gouvernement que revient le dernier mot. Il pourrait décider de déroger à l’application de la formule de calcul et limiter la hausse s’il considère que l’inflation n’est qu’un effet de bord temporaire lié au conflit en Iran, appelé à refluer rapidement après la fin des hostilités.

Livret A: un rendement qui reste modéré face à l’inflation

Attention cependant à l’illusion monétaire. Même en cas de hausse au 1er août, le Livret A pourrait continuer d’offrir un rendement réel négatif. Avec une inflation oscillant autour de 2%, un taux fixé à 1,6% ou 1,7% signifie que le pouvoir d’achat de votre épargne n’est pas intégralement préservé. En clair: vous perdez chaque mois une fraction de votre capital en valeur réelle.

Cela souligne avant tout la fonction première du Livret A: constituer un matelas de précaution. Ce dernier est généralement estimé entre quatre et six mois de salaire, selon les revenus et la situation personnelle. Avec un encours moyen tournant autour de 7480 euros, le Livret A rempli déjà ce rôle de réserve de sécurité pour de nombreux Français. Au-delà de ce seuil, il devient pertinent de diversifier ses placements vers des solutions complémentaires.

L'assurance-vie: le retour en force des fonds euros La stratégie gagnante consiste à combiner des placements. Conserver un matelas de sécurité sur les livrets réglementés, et basculer l’excédent vers l’assurance-vie. C’est le meilleur moyen de doper votre performance globale sans sacrifier la sécurité. L’assurance-vie possède d’ailleurs un atout stratégique: contrairement aux livrets réglementés, limités à un seul produit par personne, vous pouvez multiplier les contrats. Cela permet de diversifier les stratégies, entre fonds en euros sécurisés et unités de compte plus dynamiques, selon le niveau de risque accepté. Si le Livret A reste indétrônable pour gérer les imprévus, il montre ses limites pour faire fructifier un patrimoine financier. À l’inverse, le rendement de l’assurance-vie signe un retour en force spectaculaire. Les fonds en euros ont affiché un rendement de 2,65%(1) en moyenne en 2025. Ce renouveau explique d’ailleurs les collectes records constatées en ce début d’année 2026.

Liens:

(1) INSEE - En avril 2026, les prix à la consommation augmentent de 2,2 % sur un an - Lien

ACPR - L’assurance-vie en 2025 - Lien