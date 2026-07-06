information fournie par Boursorama avec LabSense • 06/07/2026 à 08:30

Quand et comment demander l'ARS : tout ce qu'il faut anticiper avant la rentrée / iStock.com - Wirestock

L'ARS : les conditions pour 2026

Deux conditions sont essentielles pour bénéficier de l'ARS : l'âge de l'enfant et les ressources du foyer. Pour être éligible à cette allocation en 2026, l'enfant doit être âgé de 6 à 18 ans (né entre septembre 2007 et le 31 décembre 2020). Le montant de l'ARS est calculé selon l'âge de l'enfant au 31 décembre de l'année de versement, soit, par enfant : 426,87 € de 6 à 10 ans, 450,41 € de 11 à 14 ans et 466,02 € de 15 à 18 ans. L'enfant doit par ailleurs être scolarisé dans un établissement public (ou privé sous contrat) ou bénéficier d'une scolarisation à distance dans un organisme agréé tel que le CNED. Des plafonds de revenus sont fixés chaque année (revenus 2024 pour l'ARS 2026) : 28 956 € pour 1 enfant à charge, 35 638 € pour 2 enfants, 42 320 € pour 3 enfants, 49 002 € pour 4 enfants (+ 6 682 € par enfant supplémentaire). Une allocation différentielle est attribuée aux familles dont les ressources sont proches des seuils. Comme en 2025, l'ARS devrait être versée vers le 19 août, mais le versement pourra être différé si le dossier est incomplet, s'il manque l'attestation de scolarité ou si un changement de situation a été signalé trop tardivement.

Quelles démarches pour bénéficier de l'ARS ?

Pour les enfants de 6 à 15 ans, l'ARS est versée automatiquement aux foyers déjà allocataires, à condition que les informations soient à jour. Si l'enfant est inscrit dans un établissement scolaire ou suit des cours à distance dans un organisme reconnu, aucune démarche n'est à effectuer, l'allocation sera versée directement sur le compte bancaire déclaré. En revanche, les enfants de moins de 6 ans ne sont pas éligibles d'emblée, sauf s'ils entrent en CP. Pour déclencher le paiement, un formulaire de demande d'allocation de rentrée (disponible en ligne) doit être rempli, et un justificatif de scolarité (délivré par l'école) doit être envoyé à la caisse. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, le statut de l'année à venir devra être précisé à partir de la mi-juillet. La poursuite de la scolarisation est à confirmer en ligne, et une attestation de scolarité est à envoyer à la caisse. Des règles sont fixées pour les situations particulières. Dans le cas d'une garde alternée, l'ARS est en principe versée au parent qui assume la charge principale de l'enfant. Si la garde est partagée, les parents peuvent solliciter un partage de l'ARS, qui sera alors versée à parts égales entre les deux parents. Pour les enfants en situation de handicap, l'ARS est cumulable avec l'AEEH (allocation d'éducation de l'enfant handicapé). En cas de non-versement, il convient de vérifier que les informations sont bien à jour (déclaration de ressources, confirmation éventuelle de la scolarisation), avant de contacter la caisse référente. Pour les foyers qui ne sont pas encore allocataires, un compte est à créer sur le site de la CAF ou de la MSA, en fournissant les justificatifs nécessaires.