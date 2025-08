Comment ne pas se retrouver à découvert pendant les vacances ?

transat argent plage (Crédits: Adobe Stock)

Les vacances sont une période de dépenses exceptionnelles, d'une part parce que l'on a envie de se faire plaisir, et d'autre part parce que l'on sort de sa routine habituelle. On a donc tendance à s'éloigner des bonnes habitudes prises tout au long de l'année concernant la gestion de son budget.

Comment alors trouver le juste équilibre qui permette de profiter de ses vacances sans se retrouver dans le rouge et devoir affronter une situation financière délicate à la rentrée, par ailleurs aussi souvent très onéreuse.Découvrez dans cet article nos 3 conseils pour ne pas de retrouver à découvert pendant les vacances et aborder la rentrée avec un compte déficitaire.

Opter pour une banque en ligne ou une néobanque

La première des choses à faire, c'est de changer de banque pour choisir une banque en ligne ou une néobanque attractive si vous n'êtes pas déjà titulaire d'un compte dans ce type d'établissement.

En effet, de très nombreuses banques en ligne et néobanques ne pratiquent pas de frais de tenue de compte et ne facturent pas la carte bancaire, ce qui mécaniquement fera baisser vos frais bancaires, qui peuvent tout à fait s'élever à 0 euros si l'on opte pour l'une des meilleures banques en ligne ou l'une des meilleures néobanques. Et certains acteurs proposent même une rémunération des liquidités non investies sur votre compte courant.

De plus, vous pourrez très souvent bénéficier d'une gratuité des paiements ou retraits en devises lors de vos voyages à l'étranger, un poste de dépense qui peut rapidement faire gonfler la facture en cas de séjour dans un pays hors Union Européenne.

Enfin, les meilleures banques en ligne et meilleures néobanques vous permettront souvent de bénéficier de cashback, soit un pourcentage de vos dépenses reversé sur votre compte espèces ou investis sur des titres que vous aurez sélectionnés. Notez que certains établissements bancaires proposent aussi des réductions chez des enseignes partenaires, notamment des agences de location de voitures, campings, chaîne de restaurants ou de groupes hôteliers. Renseignez-vous avant de réserver vos vacances pour faire baisser votre budget vacances.

Anticiper les dépenses avec une épargne dédiée

Pour ne pas être à découvert pendant ses vacances, le mieux est encore d'anticiper le coût de ses vacances et d'épargner les sommes nécessaires pour profiter pleinement de cette période. Comptabilisez tous les postes de dépenses : hébergement, transports, sorties, nourriture, etc. et définissez la somme à mettre de côté.

Ensuite, l'idéal est de mettre en place un virement récurrent tous les mois, en début de mois lorsque vous avez encore de l'argent sur votre compte. Vous devez lisser la dépense sur plusieurs mois, voire sur l'année complète pour que le financement de vos vacances soit relativement indolore.

Vous pouvez avoir recours à des livrets de l'épargne réglementée comme le Livret A ou le LDDS, qui présentent l'immense avantage d'être exonérés de taxation. Mais vous pouvez aussi recourir aux livrets classiques pour préparer le financement de vos vacances, si les livrets de l'épargne réglementée sont déjà pleins (parce que vous détenez dessus votre fonds d'urgence par exemple).

Se fixer un budget précis et ne pas le dépasser

Une fois en vacances, attention à bien respecter le budget que vous vous étiez fixé pour chacun des postes de dépenses : hébergements, restaurants, sorties culturelles, etc.

Il est primordial de se fixer une limite pour chacun de ces postes de dépense et de bien suivre chacune de ces lignes régulièrement pour ne pas dépasser ce qui était initialement prévu. Nous vous recommandons tout de même de prévoir une marge de 10 % pour ne pas se priver outre mesure et pleinement profiter de son été.

La meilleure façon de jouir de tous ces extras que l'on s'autorise en vacances sans aucune culpabilité, c'est encore de les avoir prévus et de savoir qu'ils seront indolores pour son budget.