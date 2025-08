Consommez moins d’essence : les bons gestes pour alléger votre budget auto / iStock.com - BrianAJackson

Adoptez l’écoconduite

Ce mode de conduite souple, anticipative et responsable, repose sur des gestes simples, dont voici les principaux : Levez le pied ! Un peu moins de vitesse, c’est plus de prudence, mais aussi une consommation qui baisse : à titre d’exemple, sur 500 km, ralentir de 10 km/h représente un gain de 3 à 5 litres de carburant. Coupez le moteur à l’arrêt : ce réflexe simple peut générer jusqu’à 8 % d’économies en milieu urbain. Si votre véhicule est équipé de la technologie Stop & Start, activez là, et vous n’aurez même pas à vous soucier de couper le moteur. Changez de rapport rapidement : vous êtes plus « boite manuelle » qu’automatique ? C’est votre droit, mais sachez qu’adopter une conduite souple est beaucoup plus économique. Passer à la vitesse supérieure avant 2.500 tours/min pour une voiture essence, ou 2.000 tours/min pour un diesel est idéal. Adoptez une allure la plus constante possible : les suraccélérations, tout comme les freinages brutaux sont aussi dangereux qu’énergivores. Optimisez l’usage de votre régulateur de vitesse : cette technologie permet de stabiliser l’allure, de limiter les variations de vitesse inutiles et d’améliore la sécurité. Toutefois, si elle est précieuse sur autoroute, notons qu’elle est moins avantageuse en montagne... Mieux vaut, en effet, adapter sa conduite en relâchant l’accélérateur en descente et en limitant les efforts dans les montées.

Ces quelques comportements qui changent tout...

Entretenez votre véhicule avec soin : pièces du moteur, huile, filtres divers… non changés ou mal entretenus, ces accessoires génèrent une surconsommation pouvant atteindre 20 %. Choisissez les bons pneus et vérifiez leur pression : les longs trajets sur l’autoroute, la variation de la charge de votre véhicule ou encore le remorquage sont autant de critères à prendre en compte pour adapter les pneumatiques. Veillez également à leur pression : des pneus sous-gonflés augmentent la consommation jusqu’à 2,4 % par 0,5 bar manquant. Climatisez avec modération : la « clim » est gourmande en carburant ! elle peut consommer jusqu’à un litre supplémentaire tous les 100 km. Réglez-la donc sans trop en abuser, et en ville, privilégiez plutôt l’ouverture des fenêtres. Allégez votre véhicule : une surcharge de 100 kg entraîne une surconsommation de 7 %. Faites donc un tri sévère dans votre coffre, et autant que faire se peut, évitez les galeries, ou tout autre équipement qui impacte l’aérodynamisme du véhicule. Garez-vous à l’ombre ! A l’arrêt en plein soleil, votre véhicule chauffe. Au moment du redémarrage, l'essence froide qui pénètre dans le moteur va s'évaporer plus rapidement et entraîner une surconsommation.