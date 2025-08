Étudiants à l’étranger : comment bien choisir votre assurance santé ? / iStock.com - Urbanscape

Vous partez en Suisse ou dans un pays de l’UE/EEE

Si vous avez choisi de partir en Suisse, dans un pays de l’UE (Union européenne) ou dans un pays de l’EEE (Espace économique européen), la CEAM (carte européenne d’Assurance maladie) couvrira vos frais de santé. Cette carte vous permet, selon le pays, de ne pas avoir à régler les soins médicaux, d’avancer les frais et d’être remboursé par l’organisme de Sécurité sociale du pays ou bien de payer les soins et d’être remboursé une fois rentré en France. Conservez toujours vos factures et justificatifs de paiement. Et, de retour en France, si vous avez des remboursements à demander, envoyez le formulaire S3125 (soins reçus à l’étranger) à votre caisse d’Assurance maladie. Il est disponible en ligne sur le site d'Ameli. Dans le cadre du programme Erasmus, en cas d’accident, vous êtes couvert grâce à la protection accidents du travail. Hors programme Erasmus, renseignez-vous sur les règles en vigueur dans le pays de destination. Note : pensez à faire votre demande de CEAM au moins 15 jours avant votre départ et vérifiez bien sa validité pour toute la durée de votre séjour.

Vous partez dans un pays hors UE, EEE et Suisse

Pour un séjour au Québec, signataire (comme Andorre) d’une convention de sécurité sociale avec la France, des démarches sont à entreprendre. Selon votre situation, vous devez compléter le formulaire SE 401-Q-106 (« Attestation d’affiliation à leur régime de sécurité sociale des participants aux échanges entre établissements d’enseignement supérieur ») ou le formulaire SE 401-Q-102 (« Attestation d’appartenance à un régime français préalablement au départ pour le Québec »). À votre arrivée au Québec, vous devez vous enregistrer auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Au Royaume-Uni, pour un séjour de plus six mois, vous devez demander un « student visa » et payer l’IHS (Immigration health surcharge). Pour votre couverture santé dans les autres pays, les conditions et démarches dépendent notamment de votre âge (plus ou moins de 20 ans) et de la durée de votre séjour (plus ou moins de six mois). Si vous avez moins de 20 ans ou que votre séjour dure moins de six mois, une inscription dans un établissement délivrant un diplôme officiel est notamment nécessaire. Si vous avez plus de 20 ans ou que votre séjour dure plus de six mois, vous devrez vous inscrire au régime étudiant ou au régime général de sécurité sociale du pays. Si le pays ne propose aucune couverture santé, il faudra souscrire un contrat spécifique avant votre départ. Pour bien choisir votre couverture santé, prenez en compte vos besoins (excursions, activités sportives, lieux de stage…). Vérifiez les clauses hospitalisation, assistance ou encore rapatriement et comparez plusieurs offres avant d’arrêter votre choix. Pour terminer, pensez à la complémentaire santé pour éviter les mauvaises surprises, notamment si vous partez aux États-Unis où les soins sont très coûteux.