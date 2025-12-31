Electricité : attention, le prix de l'électricité explose pour le réveillon si vous avez choisi cette offre EDF

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 31/12/2025 à 11:00

Pour les abonnés de l'offre Tempo d'EDF, le prix de l'électricité va flamber ce mercredi 31 décembre. (Fotoblend / Pixabay)

Une mauvaise nouvelle qui tombe un peu tard. Mardi 30 décembre 2025, EDF a annoncé à ses clients que le dernier jour de l'année serait un « jour rouge » pour les abonnés de l'offre Tempo, rapporte RTL . Ces derniers vont donc payer leur électricité beaucoup plus cher pour le réveillon.

22 jours rouges chaque année

L'offre EDF Tempo fait en effet varier le prix de l'électricité en fonction de la demande. Les clients bénéficient ainsi chaque année de 300 jours bleus avec un prix du kWh très intéressant, de 43 jours blancs avec un tarif intermédiaire mais aussi de 22 jours rouges où les prix peuvent fortement augmenter.

Chaque jour est divisé entre des heures pleines (de 6 h à 22 h) et des heures creuses. Cette option tarifaire permet de « faire des économies avec une électricité moins chère 343 jours par an » , indique EDF sur son site . Mais si les clients ne font pas attention durant les jours rouges, la facture peut très vite grimper.

Un tarif 4,3 fois plus cher pour le Nouvel An

Les 22 jours rouges tombent en effet entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, quand la demande en électricité est la plus forte. Ce mercredi 31 décembre, le prix du kWh va ainsi passer pour 900 000 clients de 0,1494 € (en jour bleu) à 0,6468 €, soit un tarif multiplié par 4,3.

L'annonce, jugée tardive, a fait réagir les clients sur les réseaux sociaux. EDF s'est défendu, rappelant que ce n'était pas lui mais le Réseau de transport d'électricité (RTE) qui choisissait les jours de hausse. Pour éviter de voir flamber leur facture, les clients sont invités à économiser l'électricité en évitant d'utiliser les machines à laver et sources de cuisson, en rechargeant leurs appareils en amont ou en heures creuses et surtout en réduisant le chauffage d'au moins un degré. Des conseils difficiles à suivre le soir du réveillon.