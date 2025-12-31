 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Electricité : attention, le prix de l'électricité explose pour le réveillon si vous avez choisi cette offre EDF

information fournie par Boursorama avec Newsgene 31/12/2025 à 11:00

Pour les abonnés de l'offre Tempo d'EDF, le prix de l'électricité va flamber ce mercredi 31 décembre. (Fotoblend / Pixabay)

Pour les abonnés de l'offre Tempo d'EDF, le prix de l'électricité va flamber ce mercredi 31 décembre. (Fotoblend / Pixabay)

Les clients d'EDF vont devoir être prudents en ce dernier jour de l'année 2025. Le fournisseur d'électricité a indiqué que ce mercredi 31 décembre serait un jour rouge pour les abonnés de l'offre Tempo, qui fait varier les prix en fonction de la demande. Le tarif de l'électricité va être 4,3 fois plus élevé que d'habitude pour le réveillon.

Une mauvaise nouvelle qui tombe un peu tard. Mardi 30 décembre 2025, EDF a annoncé à ses clients que le dernier jour de l'année serait un « jour rouge » pour les abonnés de l'offre Tempo, rapporte RTL . Ces derniers vont donc payer leur électricité beaucoup plus cher pour le réveillon.

22 jours rouges chaque année

L'offre EDF Tempo fait en effet varier le prix de l'électricité en fonction de la demande. Les clients bénéficient ainsi chaque année de 300 jours bleus avec un prix du kWh très intéressant, de 43 jours blancs avec un tarif intermédiaire mais aussi de 22 jours rouges où les prix peuvent fortement augmenter.

Chaque jour est divisé entre des heures pleines (de 6 h à 22 h) et des heures creuses. Cette option tarifaire permet de « faire des économies avec une électricité moins chère 343 jours par an » , indique EDF sur son site . Mais si les clients ne font pas attention durant les jours rouges, la facture peut très vite grimper.

Un tarif 4,3 fois plus cher pour le Nouvel An

Les 22 jours rouges tombent en effet entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, quand la demande en électricité est la plus forte. Ce mercredi 31 décembre, le prix du kWh va ainsi passer pour 900 000 clients de 0,1494 € (en jour bleu) à 0,6468 €, soit un tarif multiplié par 4,3.

L'annonce, jugée tardive, a fait réagir les clients sur les réseaux sociaux. EDF s'est défendu, rappelant que ce n'était pas lui mais le Réseau de transport d'électricité (RTE) qui choisissait les jours de hausse. Pour éviter de voir flamber leur facture, les clients sont invités à économiser l'électricité en évitant d'utiliser les machines à laver et sources de cuisson, en rechargeant leurs appareils en amont ou en heures creuses et surtout en réduisant le chauffage d'au moins un degré. Des conseils difficiles à suivre le soir du réveillon.

© Boursorama avec Newsgene

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • jeune femme montrant du doigt (Crédits: Adobe Stock)
    Comment mettre en place de bonnes habitudes financières ?
    information fournie par Café de la Bourse 29.12.2025 16:10 

    Vous terminez chaque mois dans le rouge sans vraiment comprendre où passe votre argent ? Vous rêvez d'acheter un appartement ou simplement de vivre sans cette angoisse récurrente liée à la fin du mois ? La solution ne consiste pas uniquement à gagner plus, mais ... Lire la suite

  • Chèques cadeaux : quel est le plafond URSSAF pour 2026 ? / iStock.com - peterschreiber.media
    Chèques cadeaux : quel est le plafond URSSAF pour 2026 ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 29.12.2025 08:30 

    À l’approche des fêtes de fin d’année, les chèques cadeaux sont très appréciés des salariés et largement utilisés par les entreprises et les CSE. Mais attention, leur régime social et fiscal obéit à des règles précises. Explications. Un dispositif facultatif, encadré ... Lire la suite

  • Comment financer un récupérateur d’eau de pluie grâce aux aides disponibles ? / iStock.com - Richard Villalonundefined undefined
    Comment financer un récupérateur d’eau de pluie grâce aux aides disponibles ?
    information fournie par Boursorama avec LabSense 28.12.2025 08:30 

    Les épisodes de sécheresse récurrents et la prise de conscience des enjeux environnementaux incitent de plus en plus les particuliers à installer un récupérateur d'eau de pluie dans leur jardin. De quelles aides peuvent-ils bénéficier pour financer cet achat ? ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Ces vinyles très rares du groupe Oasis se revendent aujourd’hui jusqu’à 300 euros
    information fournie par Biba Magazine 27.12.2025 13:13 

    La tournée du très célèbre groupe de rock Oasis pousse de nombreux fans à mettre des sommes folles dans leurs vieux vinyles. Voici ceux qui se vendent le mieux. C’était un événement très attendu par les fans depuis plusieurs années, et qui a permis à nombre d’entre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank