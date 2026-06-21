Ces 4 façons d'accompagner votre ado dans la gestion de son argent

La gestion de l'argent passe par un apprentissage de l'adolescent, guidé par ses parents (Visuel Adobe Stock)

En grandissant, la plupart des enfants aspirent à de plus en plus d'autonomie financière. Mais comment à la fois les aider sans les assister et superviser leurs dépenses sans que cela soit pesant ? Qu'il s'agisse d'espèces, d'une carte bancaire prêtée ou d'une appli mobile dédiée, votre ado a besoin de vous, notamment lors de ses premières transactions.

1) La gestion de l'argent de poche : le premier pas vers la responsabilisation

Les consignes et questions pour avancer ensemble

Au départ, l'argent de poche reste l'outil le plus simple pour apprendre. Prenez le temps, avec votre adolescent, de compter les espèces afin qu'il visualise concrètement les montants cumulés et fasse le lien entre une somme et ce qu'elle permet (ou non) d'acheter.

Aidez-le ensuite à trouver une manière de ranger et de conserver son argent en lieu sûr, pour limiter les pertes et instaurer de bonnes habitudes. Enfin, sans transformer cela en contrôle permanent, questionnez régulièrement ses dépenses et son solde disponible : l'objectif est de l'amener à se repérer dans la gestion de ses finances personnelles.

Le saviez-vous ? Le montant moyen d'argent de poche reçu par les petits Français s'élève à 33 euros par mois, somme relativement stable par rapport à 2025 ; 46% d'entre eux déclarent préférer le dépenser (1).

Les enseignements qu'il va en tirer

Cette étape lui fait prendre conscience de la valeur de l'argent et de son potentiel, tout en renforçant son estime de soi : gérer un budget, même modeste, donne le sentiment de faire comme les adultes et de commencer à décider du devenir de ses économies.

2) Et s'il faisait ses débuts avec votre carte bancaire ?

Rappelons tout d'abord que le prêt de sa carte bancaire à un inconnu n'est pas recommandé. Toutefois, pour dépanner, il peut arriver qu'un parent prête exceptionnellement sa carte bancaire physique à son enfant.

Les messages à transmettre à votre ado

Dans ce cas, il est essentiel de transmettre des messages clairs : la carte doit être gardée en sécurité, utilisée uniquement pour l'achat prévu, puis restituée dès le retour à son propriétaire.

Rien ne vaut l'expérience client en magasin !

Pour réduire le stress, commencez par de petites courses chez un commerçant connu. Le sans-contact peut simplifier la première utilisation, mais c'est aussi l'occasion d'aborder la notion de plafond de paiement, de budget et de différence entre dépenses réfléchies et achats impulsifs.

À noter : selon une étude de l'IFOP datant de 2024, la première source d'information autour de l'argent est l'entourage direct, ce qui renforce l'importance du rôle clé du parent (et plus largement de la famille) dans l'éducation financière et bancaire de son enfant (2).

3) Les cartes cadeaux : une bonne opportunité pour parler d'argent

Les bonnes pratiques sur le fonctionnement des cartes cadeaux

À l'occasion de leur anniversaire ou de Noël, les adolescents sont parfois dotés de cartes cadeaux qui leur laissent une forme de liberté dans l'utilisation de la somme offerte. Aidez votre adolescent à sélectionner les enseignes, à repérer les articles qui l'intéressent, puis à vérifier le montant disponible avant le passage en caisse. Expliquez-lui aussi qu'il peut scinder ses achats et revenir plus tard pour solder la carte, ce qui encourage la patience et la comparaison.

Quelle est la tendance en France ? D'après la dernière enquête barométrique de la Fédération bancaire française menée en mars 2026, 11% des enfants utilisent une carte cadeau pour régler leurs achats (1).

Ce que cet apprentissage va lui permettre de comprendre

Votre adolescent comprendra qu'une carte cadeau papier est aussi précieuse que de l'argent liquide, qu'elle a souvent une date limite et qu'elle est anonyme : si quelqu'un l'intercepte, il pourra s'en servir. En contrepartie, elle lui laisse la liberté de l'utiliser comme il le souhaite et au moment qui lui convient le plus.

4) Choisir une appli bancaire combinant souplesse et supervision

Une appli mobile pour une appropriation facile et digitale par votre ado

Une appli bancaire correspond bien aux usages d'un adolescent : elle donne accès aux notifications et alertes, à l'historique des paiements et à la consultation du solde bancaire en direct. Cette visibilité l'aide à se situer immédiatement après un achat et à comprendre l'impact de chaque dépense sur son budget personnel.

Et aussi ce qui vous rassurera…

Pour les parents, une appli bancaire offre un cadre plus sécurisant : le format dématérialisé réduit les risques liés à la manipulation d'espèces. Quant aux plafonds de paiement, l'idéal, c'est qu'ils soient paramétrables, et que l'utilisation à l'étranger soit fluide et à petits prix, voire gratuite. En cas de souci, le verrouillage et l'opposition doivent s'opérer facilement et instantanément, pour rendre la prise d'autonomie du jeune plus sereine.

A savoir L'offre BoursoBank pour les mineurs : désormais accessible aux plus jeunes Consciente que certains adolescents ont besoin d'effectuer des paiements réguliers, BoursoBank a baissé l'âge de son offre gratuite qui s'intitule désormais 10-17 ans. En y accédant, les plus jeunes bénéficient d'une facilité de paiement plus pratique et plus sécurisée au quotidien, en restant sous la supervision de leurs responsables légaux. À chaque parent de choisir le bon moment pour équiper son jeune d'une solution bancaire agile et simple.

À lire aussi | Quel est le bon moment pour choisir l’appli bancaire pour son ado ?

(1) https://www.lesclesdelabanque.com/particulier/largent-de-poche/

(2) https://www.privatebanking.societegenerale.com/fr/actualites/leducation-financiere-levier-pour-reduire-les-inegalites/

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