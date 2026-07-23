Livret A : malgré la hausse de son taux, votre épargne va continuer à s’éroder

information fournie par Tout sur mes finances • 23/07/2026 à 14:16

(Crédits: Adobe Stock)

La rémunération du livret d'épargne va passer de 1,5% à 1,7% le 1er août. Une revalorisation qui ne suffira toutefois pas à compenser l'inflation. De quoi inciter de plus en plus d'épargnants à se tourner vers l'assurance vie, plus rémunératrice.

Le Livret A va offrir un meilleur rendement à compter du 1er août prochain. Le ministère de l'Économie et des Finances a confirmé, le 15 juillet 2026, que le taux d'intérêt du livret préféré des Français sera relevé à cette date de 1,5% à 1,7%.

Cette évolution résulte de l'application de la formule de calcul prévue par la réglementation. Celle-ci repose sur deux indicateurs : la moyenne semestrielle de l'inflation hors tabac et celle du taux des marchés monétaires à court terme (€STR). Entre janvier et juin 2026, ces deux références se sont respectivement établies à 1,52% et 1,95%, conduisant mécaniquement à un taux de 1,7%.

Aucun « coup de pouce »

Bercy a choisi de suivre la recommandation formulée par le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, sans accorder de revalorisation supplémentaire. Pourtant, l'exécutif dispose de la possibilité de déroger à la formule de calcul lorsqu'il l'estime nécessaire.

Cette décision laisse la rémunération du Livret A légèrement en dessous de la hausse des prix. Selon les derniers chiffres publiés par l'Insee, l'inflation s'élevait à 1,8% sur un an en juin. Dans ces conditions, les sommes placées sur le Livret A continuent d'afficher un rendement réel négatif.

L'évolution des prix de l'énergie pourrait, par ailleurs, compliquer la situation dans les prochains mois. La remontée des tensions au Moyen-Orient a déjà entraîné une hausse des cours des carburants, avec un litre d'essence et de gazole repassé au-dessus de 2 euros.

Un placement délaissé

La faiblesse du rendement du Livret A commence à se refléter dans les comportements d'épargne. Les dernières statistiques de la Caisse des dépôts montrent que les retraits ont, une nouvelle fois, dépassé les dépôts au mois de juin.

Le Livret A enregistre ainsi un sixième mois consécutif de décollecte. Depuis le début de l'année, les sorties de capitaux atteignent près de 6 milliards d'euros, signe que de nombreux épargnants recherchent des placements offrant une meilleure rémunération.

L'assurance vie, le grand gagnant

Une partie de cette épargne semble se reporter vers l'assurance vie, dont la collecte nette continue d'afficher une dynamique favorable. Les fonds en euros, qui offrent une garantie sur le capital, proposent désormais un rendement plus élevé que celui du Livret A.

Après une rémunération moyenne de 2,63% en 2025, le taux moyen de ces supports pourrait atteindre 2,9% en 2026, selon les estimations du cabinet Facts & Figures. Même après la prise en compte de la fiscalité, leur rendement resterait supérieur à celui du Livret A.