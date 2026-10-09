Carte muette lors d'un paiement ou d'un retrait : ça veut dire quoi ?

Carte muette : ça vous est sûrement déjà arrivé ! Mais savez-vous pourquoi ? (Crédit : Boursorama / image générée par IA)

Quand l'écran du terminal de paiement affiche le message «carte muette» ou «carte illisible», son détenteur peut ressentir un grand moment de solitude puisque ce dysfonctionnement est susceptible de remettre en question son achat en cours. Savez-vous à quoi cela est dû et comment relancer le paiement momentanément bloqué ?

Quelles sont les raisons qui expliquent le phénomène de la carte muette ?

Carte muette : plusieurs raisons possibles à l'origine du blocage

Les causes d'une carte muette sont multiples. Le plus souvent, le problème vient de la puce de la carte bancaire ou de sa bande magnétique, qui peuvent être abîmées, rayées ou encrassées après de nombreuses utilisations.

Le terminal de paiement ou le distributeur automatique peut aussi être en cause, notamment en cas de connexion réseau instable, de mise à jour en cours ou de dysfonctionnement ponctuel.

Des interférences magnétiques peuvent également perturber la lecture de la carte bancaire, surtout si elle a été rangée près d'un téléphone, d'un aimant ou d'un autre appareil électronique.

Ne confondez plus carte muette et erreur de paiement !

En effet, certains blocages automatiques de la carte bancaire peuvent survenir en cas d'opposition de celle-ci, de solde insuffisant sur le compte ou encore de plafond atteint.

Ces situations particulières ne sont pas imputables à la carte muette. Les paiements en station-service peuvent provoquer un blocage temporaire du fait de l'empreinte de préautorisation d'un montant forfaitaire, généralement compris entre 120 euros et 150 euros, susceptible d'occasionner une erreur de paiement, notamment en cas de plafond dépassé ou de fonds insuffisants.

Une carte muette est-elle le signe d'une faiblesse de votre moyen de paiement ?

Pas nécessairement. Une carte muette traduit souvent un incident passager, mais elle peut aussi révéler une usure prématurée de la carte bancaire. Si le message revient régulièrement, il faudra admettre que le support physique est peut-être endommagé.

Que faire si votre carte bancaire devient subitement muette ?

Quels gestes simples effectuer pour réactiver votre carte muette ?

En cas de carte muette, le premier réflexe consiste à réinsérer la carte bancaire, puis à recommencer la transaction. Si le paiement échoue à nouveau, il peut être utile d'essayer l'opération sur un autre terminal ou un autre distributeur.

Autre geste souvent recommandé (qui a fait ses preuves !) : frotter délicatement la carte sur votre manche, par exemple sur un tissu propre et sec en laine ou synthétique, afin de réduire l'électricité statique ou d'améliorer le contact avec le lecteur.

Le commerçant peut-il vous aider dans cette démarche ?

Le commerçant peut relancer l'opération, vérifier son terminal ou vous proposer un autre mode de paiement. En revanche, il ne peut pas réparer une carte bancaire réellement défectueuse.

Comment ne plus subir les désagréments d'une carte muette ?

Pour limiter le risque de carte muette, il est préférable de disposer d'une solution de secours, comme une seconde carte liée à un compte secondaire ou joint.

Le paiement sans contact et le paiement mobile peuvent aussi permettre de finaliser un achat lorsque la puce pose apparemment problème.

Enfin, prendre soin de sa carte bancaire au quotidien reste essentiel : protégez-la des rayures, évitez les champs magnétiques en la rangeant dans une pochette fermée ou un porte-cartes adapté.

En théorie, une carte muette traduit un dysfonctionnement ponctuel qu'il convient de résoudre par des gestes simples pour tenter de la réactiver.

À garder en tête au sujet de la carte muette

Le phénomène de la carte muette se produit uniquement avec une carte physique insérée dans le terminal d'un magasin, d'une station-service ou d'un distributeur. Les modes de paiement mobile et sans contact permettent de s'affranchir de ce risque.

Les causes à l'origine d'une carte muette sont soit techniques (terminal de paiement), soit propres aux caractéristiques physiques de la carte (rayée, salie ou démagnétisée).

Si vous êtes en possession d'une carte muette, tentez de la frotter contre un vêtement lisse et doux pour la réactiver et finaliser la transaction en cours.

La carte muette est un souci temporaire qui doit se résoudre rapidement, sans quoi il convient de contacter votre banque pour envisager son remplacement.

À lire aussi | Carte bancaire oubliée en magasin : que faire pour la sécuriser rapidement ?

https://www.presse-citron.net/que-faut-il-faire-quand-notre-carte-bancaire-est-muette/

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(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

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