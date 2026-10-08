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Tabac : le prix de certains paquets de cigarettes va augmenter en novembre
information fournie par Boursorama avec Newsgene 08/10/2026 à 13:11
Temps de lecture: 1 min

Les prix du tabac vont évoluer en France à partir du 1er novembre. (illustration) (Geralt / Pixabay)

Les prix du tabac vont évoluer en France à partir du 1er novembre. (illustration) (Geralt / Pixabay)

Les prix du tabac vont évoluer en France à partir du 1er novembre 2026. Le paquet de Marlboro Red passera par exemple de 13,50 à 14 euros mais quelques références, comme les Royale ou les News affichent une baisse.

Un arrêté de la Direction générale des douanes, daté du mardi 29 septembre 2026, fixe la nouvelle grille tarifaire du tabac qui sera applicable à partir du 1er novembre prochain. Les fabricants ont fait le choix d'augmenter la plupart de leurs paquets, mais il y a aussi quelques baisses, rapporte RMC Conso .

Ce sont les industriels qui décident du prix de vente de leurs produits, en tenant compte des taxes prélevées par l'État qui représentent plus de 80 % du prix final. Ils doivent donc décider s'ils rognent ou augmentent leurs marges.

Les Marlboro Red à 14 euros

Pour le mois de novembre, la hausse la plus notable concerne le paquet souple de Marlboro Red de 20 cigarettes : il passera de 13,50 à 14 euros. Deux tabacs à rouler en 30 grammes augmenteront aussi sensiblement : Austin Red (blond) et Maya 100 % tabac passeront de 15,60 à 16 euros.

Le tabac à chauffer est aussi concerné par l'arrêté. La plupart des références Elixyr enregistrent des hausses allant de 10 à 60 centimes selon le format. Chez Austin, Maya et Che, les blagues de tabac de 20 g augmentent de 10 centimes et les pots de 40 g de 20 centimes.

Quelques références sont en baisse. Le paquet de Royale Evolved Fusion Ssl et Royale Fresh Ssl chute de 30 centimes, à 11,20 euros. Même prix et même baisse pour les News Instant Rouge et Rouge 100s. Les News Instant Rouge XL en 25 cigarettes perdent 40 centimes (14 euros).

© Boursorama avec Newsgene
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