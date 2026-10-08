Tabac : le prix de certains paquets de cigarettes va augmenter en novembre

Les prix du tabac vont évoluer en France à partir du 1er novembre. (illustration) (Geralt / Pixabay)

Un arrêté de la Direction générale des douanes, daté du mardi 29 septembre 2026, fixe la nouvelle grille tarifaire du tabac qui sera applicable à partir du 1er novembre prochain. Les fabricants ont fait le choix d'augmenter la plupart de leurs paquets, mais il y a aussi quelques baisses, rapporte RMC Conso .

Ce sont les industriels qui décident du prix de vente de leurs produits, en tenant compte des taxes prélevées par l'État qui représentent plus de 80 % du prix final. Ils doivent donc décider s'ils rognent ou augmentent leurs marges.

Les Marlboro Red à 14 euros

Pour le mois de novembre, la hausse la plus notable concerne le paquet souple de Marlboro Red de 20 cigarettes : il passera de 13,50 à 14 euros. Deux tabacs à rouler en 30 grammes augmenteront aussi sensiblement : Austin Red (blond) et Maya 100 % tabac passeront de 15,60 à 16 euros.

Le tabac à chauffer est aussi concerné par l'arrêté. La plupart des références Elixyr enregistrent des hausses allant de 10 à 60 centimes selon le format. Chez Austin, Maya et Che, les blagues de tabac de 20 g augmentent de 10 centimes et les pots de 40 g de 20 centimes.

Quelques références sont en baisse. Le paquet de Royale Evolved Fusion Ssl et Royale Fresh Ssl chute de 30 centimes, à 11,20 euros. Même prix et même baisse pour les News Instant Rouge et Rouge 100s. Les News Instant Rouge XL en 25 cigarettes perdent 40 centimes (14 euros).