information fournie par Boursorama avec LabSense • 08/10/2026 à 08:30

Carte bancaire virtuelle : comment fonctionne ce moyen de paiement sécurisé ? / iStock.com - Miljan Živković

Qu’est-ce qu’une carte bancaire virtuelle ?

Tout est dans son nom. La carte bancaire virtuelle ou dématérialisée se distingue de la version classique car elle n’est pas un objet que l’on peut glisser dans son portefeuille. Les établissements bancaires sont de plus en plus nombreux à proposer des cartes bancaires virtuelles afin de sécuriser les paiements de leurs clients. En effet, la carte virtuelle permet d’effectuer des achats, sur Internet notamment, sans avoir à partager ses données de carte bancaire classique (code de sécurité, date d’expiration et numéro de carte). Certaines banques proposent ce service gratuitement. D’autres le facturent une douzaine d’euros par an, par exemple, soit un euro environ par mois. La carte bancaire virtuelle a les mêmes caractéristiques que la carte bancaire classique : débit des paiements effectués sur le compte bancaire associé, débits immédiats ou différés, garanties d’assistance et d’assurance similaires… De plus, elle possède également un numéro à 16 chiffres, une date d’expiration ainsi qu’un cryptogramme visuel (appelé CVV ou « card verification value » ou encore code de sécurité). Les cartes virtuelles peuvent être utilisées en ligne (e-carte bleue) mais aussi dans certains magasins (carte dématérialisée), ce qui est pratique si vous avez oublié votre carte à la maison. Pour souscrire au service, prenez contact avec votre banque ou bien passez par l’application de cette dernière via la section destinée à la souscription de services supplémentaires.

Avantages et inconvénients de la carte bancaire virtuelle

L"e-carte bleue est synonyme de davantage de sécurité car elle vous permet de ne pas partager les données de votre carte bancaire classique. Ainsi, en cas de piratage d’un site sur lequel vous avez passé commande, les données de votre carte bancaire physique ne sont pas exposées. Selon les établissements, on peut opter pour une carte classique ou pour une carte à usage unique. Si vous n'avez qu’un achat à effectuer sur un site Internet, la deuxième option peut être intéressante. Autre avantage de la carte virtuelle, elle peut généralement être créée et supprimée de manière instantanée. Renseignez-vous tout de même auprès de votre banque pour vérifier si c’est le cas avec son service. Vous pouvez aussi décider de prendre une carte virtuelle pour mieux organiser vos dépenses. Si vous êtes abonné à divers services (streaming et autres), vous pouvez prendre une carte virtuelle pour régler les abonnements en choisissant de plafonner les paiements récurrents. Les sites ne peuvent ainsi pas vous ponctionner plus que le montant de vos abonnements. L’un des inconvénients de la carte dématérialisée est qu’elle est liée à votre téléphone. Si vous souhaitez l’utiliser en magasin, mieux vaut ne pas avoir oublié votre téléphone. De même, elle ne peut pas être utilisée pour tous les paiements. Certains hôtels, par exemple, exigent la carte classique. Enfin, pour retirer de l’argent, la carte virtuelle peut parfois poser problème car elle n’est pas rarement compatible avec les distributeurs automatiques d’argent.