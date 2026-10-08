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Convertir son moteur à l'éthanol présente des risques : quelles voitures sont de bonnes candidates pour cette intervention ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 08/10/2026 à 12:16
Temps de lecture: 1 min

Installer un boîtier éthanol sur sa voiture présente des risques qu'il faut évaluer avant de se lancer. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )

Installer un boîtier éthanol sur sa voiture présente des risques qu'il faut évaluer avant de se lancer. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )

Convertir sa voiture à l'éthanol permet de faire le plein à 0,90 euro le litre. Mais cette intervention minutieuse, qui coûte environ 1 000 euros dans un garage, présente des risques pour le moteur.

Payer 0,90 euro le litre de carburant, c'est encore possible en France. C'est en effet le prix moyen du Bioéthanol (E85) dans les stations du pays actuellement. On est très loin de l'essence et du gazole qui culminent à plus de deux euros le litre. Même si l'E85 se consomme plus vite (+20 à 25% par rapport au SP95-E10), les économies peuvent être importantes, notamment pour ceux qui enchaînent les kilomètres au volant.

Mais pour profiter de ce tarif imbattable, encore faut-il avoir un véhicule adapté. S'il ne l'est pas d'origine, vous pouvez le convertir à l'éthanol en installant un boîtier. Attention, seuls les moteurs essence peuvent subir cette intervention qui coûte entre 800 et 1 200 euros. Les garagistes et les centres qui proposent cette modification sont pris d'assaut ces derniers mois.

« Il faut quand même faire attention à ces boîtiers »

Des professionnels alertent toutefois sur les risques de cette conversion. Pistons percés, bougies à changer, et même casse moteur : des pannes importantes sont constatées après une conversion ratée. « Il faut quand même faire attention à ces boîtiers. Si c’est très bien fait, ça peut fonctionner, mais il peut aussi y avoir quelques désagréments » , explique ainsi à La République de Seine-et-Marne un garagiste qui refuse de procéder à cette intervention.

Comment savoir si votre véhicule est un bon candidat à la conversion ? Les grosses cylindrées seraient moins touchées par les pannes. Et dans tous les cas, les professionnels recommandent d'équiper des voitures en bon état et bien entretenue. « Si votre voiture a 300 000 km, je ne vous conseillerais pas de le faire et si elle est mal suivie en entretien, on vous conseillera une grosse révision. […] Il faut que votre véhicule fonctionne parfaitement » , explique ainsi Jérôme Loubert, responsable dans une société qui produit des boîtiers éthanol.

Carburants
Automobile / Equipementiers
© Boursorama avec Newsgene
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