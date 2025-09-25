BoursoBank propose à ses clients pros de sécuriser et de simplifier leurs encaissements avec Stancer

(Quand on est pro chez BoursoBank, rien de tel qu'une solution d'encaissement Stancer pour sécuriser sa trésorerie ! - Image Stancer)

(Contenu sponsorisé) Gérer sa trésorerie est une préoccupation majeure pour les indépendants. Des solutions d'encaissement expertes, comme celles de Stancer, permettent de sécuriser et de fluidifier les paiements. Explications.

Délais de paiement : quelle est la tendance en France ?

Les retards de paiement se dégradent au 4e trimestre 2024 pour atteindre 13,6 jours selon la Banque de France, ce qui a un impact sur la trésorerie des professionnels et sur le nombre de défaillances d'entreprises (1).

Les solutions d'encaissement flexibles constituent un levier pour réduire l'incertitude liée aux délais de paiement des clients.

Comment ? En permettant des règlements fluides et immédiats, liés à une prestation délivrée ou à un article vendu, grâce à des équipements agiles, en phase avec les besoins du commerçant et les habitudes des clients.

À la clé, en plus du temps gagné dans le recouvrement des créances, les solutions d'encaissement dédiées aux professionnels sécurisent leur trésorerie, grâce à une rentrée d'argent alignée sur les achats de marchandises et le temps passé par l'entrepreneur.

Quels sont les avantages d'une solution d'encaissement performante ?

Pour les entrepreneurs indépendants, une solution d'encaissement performante offre de nombreux avantages.

Elle permet d' accélérer la réception des paiements, libérant ainsi du temps pour la prospection, le conseil ou la production. Grâce à la fiabilité des paiements, le risque de devoir gérer des recouvrements de créances diminue fortement, réduisant ainsi le niveau de stress lié à la sauvegarde de la trésorerie. De plus, des moyens d'encaissement modernes renforcent l'image du professionnel auprès de ses clients. Enfin, des frais d'encaissement maîtrisés sur les transactions commerciales permettent de développer plus sereinement son activité.

Stancer et BoursoBank : la synergie d'un partenariat exclusif

La stratégie multicanale de Stancer s'adapte parfaitement aux différents contextes de milliers d'indépendants qui adoptent Bourso Business chaque mois.

4 solutions d'encaissement possibles en fonction de l'activité professionnelle de l'indépendant et de ses contraintes (paiement de proximité sur terminal de paiement ou sans matériel supplémentaire avec «Tap to Pay» sur iPhone, paiement en ligne, liens de paiement).

Laquelle choisir ? Tout dépend de votre activité : les liens de paiement envoyés aux clients sont flexibles car ils se prêtent aux situations d'itinérance (marchés, vente à domicile…) ou si le smartphone est le seul appareil connecté disponible.

Le TPE est une solution de paiement immédiatement opérationnelle et gratuite sous conditions, plutôt réservée aux activités sédentaires, idéale pour les petites boutiques. Enfin, le règlement en direct via iPhone ne nécessite aucun autre matériel et est 100% sécurisé et intuitif pour l'utilisateur.

Fonctionnalités avancées : tableau de bord mensuel…

tableau de bord mensuel… Offre sans engagement, sans abonnement, à des prix compétitifs.

À qui s'adressent les solutions d'encaissement Stancer ?

Les solutions d'encaissement de Stancer s'adressent en particulier aux métiers qui traitent avec une clientèle ou une patientèle, et qui facturent à la tâche, à la journée ou à la livraison. Parmi eux, les consultants indépendants, free-lance, artisans-créateurs et professionnels de l'esthétique ou de la santé sont particulièrement concernés pour leurs encaissements quotidiens.

Vous êtes coach en nutrition, prothésiste ongulaire, infirmier libéral ? Vous auriez intérêt à choisir une solution d'encaissement Stancer qui s'adapte aux situations nomades, comme à celles en présentiel dans votre local, en toute simplicité et sans rupture de service.

C'est la flexibilité des solutions d'encaissement Stancer que vous apprécierez au quotidien, sans vous soucier des contraintes techniques du lieu où vous exercez votre métier.

En résumé Quelles sont les conditions pour adopter Stancer quand on est pro ? Le prérequis pour profiter du partenariat Stancer-BoursoBank est d'être déjà client BoursoBank à titre privé. Une fois devenu client professionnel, si vous êtes intéressé par une solution d'encaissement, vous êtes redirigé depuis votre espace client vers le site Stancer pour souscrire la meilleure solution d'encaissement une fois votre dossier accepté par Stancer. À noter : jusqu'au 30/09, les clients Bourso Business peuvent profiter d'une offre exclusive de 3 mois de gratuité des commissions*.

Avec une offre bancaire généreuse adossée à une solution de paiement performante et économique, l'indépendant se concentre davantage sur ses priorités en toute sérénité et préserve sa trésorerie au quotidien.

Sophie Perquey

*"Offre valable jusqu'au 30/09/2025 et réservée aux clients Bourso Business valable pour toute souscription aux services Stancer. Commissions fixes et variables non appliquées aux transactions effectuées depuis les solutions de paiement Stancer, pendant trois mois à compter de la validation de votre dossier par les équipes de Stancer après votre inscription sur le site stancer.com."

