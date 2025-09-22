À quelles lignes de votre relevé de compte devez-vous être attentif ?

Avec un nombre significatif d'écritures passées au crédit et au débit tous les mois sur le compte bancaire, un minimum de suivi du relevé de compte s'impose. On vous dit quelles lignes surveiller en particulier sur ce document pour une meilleure surveillance de votre argent.

Toutes les opérations sur votre compte méritent votre attention

Les écritures enregistrées au débit sont identifiées dans une couleur spécifique, ce qui aide à les repérer. Des opérations frauduleuses ou d'éventuelles erreurs de facturation peuvent d'ailleurs apparaître à ce moment-là aux yeux du titulaire du compte bancaire, qui peut contester ces mouvements auprès de sa banque ou du commerçant, selon les cas.

À noter : même les petites sommes débitées ont leur importance ! Faites des vérifications régulières par sondage sur le relevé de compte pour resituer la dépense concernée ou l'opération liée à ce débit. Par exemple, les montants récurrents prélevés doivent faire l'objet de contrôles spécifiques de la part du titulaire du compte. Pour les encaissements, soyez aussi vigilant quant aux lignes qui apparaissent au crédit (exactitude du montant).

Frais bancaires : ce poste qui peut chiffrer sur le relevé de compte...

La liste des frais bancaires potentiels peut comporter jusqu'à 15 items (1). Certaines situations peuvent occasionner des coûts assez onéreux, quand ils se cumulent sur une période : tenue de compte, cotisation carte bancaire, retraits déplacés aux distributeurs automatiques de billets, paiements et retraits d'argent hors zone euro, etc.

Bon à savoir : dans un souci de transparence, ils sont normalement détaillés par la banque sur le relevé de compte. Par ailleurs, seuls les frais mentionnés dans la plaquette tarifaire sont applicables.

À quoi correspondent les agios affichés sur le relevé de compte ?

En situation de découvert sur son compte, le client se voit facturer des intérêts débiteurs pour la période où son solde bancaire disponible était insuffisant par rapport à ses dépenses enregistrées.

Connaissez-vous le débit différé ? Cette option, possible avec certaines cartes bancaires et activable à la commande sous conditions de revenus et/ou d'avoirs, peut permettre de concentrer le paiement de tous ses achats en fin de mois, si les disponibilités d'argent sont plus importantes à cette échéance. Pour information, chez BoursoBank, la carte ULTIM ou celle de l' Offre METAL offre cette souplesse à leurs détenteurs* lors des transactions.

Quels sont ces autres frais pour irrégularités et incidents ?

Chèque ou virement/prélèvement rejeté, commissions d'intervention pour défaut ou insuffisance de provision sur le compte… autant de frais générés à la suite d'irrégularités ou d'incidents (2). Reconnaissables par un code visuel spécifique sur le relevé de compte, ils représentent près d'un tiers des frais totaux payés par les particuliers à leur établissement bancaire (malgré leur plafonnement réglementaire), selon Panorabanques.

Chez BoursoBank, un service de suivi de budget dans l'espace client et une appli bancaire facile à utiliser permettent de mieux piloter au quotidien ses opérations et finances personnelles.

Avec une application bancaire agile et intuitive, arbitrer en temps réel ses opérations en parcourant son relevé de compte permet d'éviter des débits imprévus. De plus, le choix d'une banque, au service du pouvoir d'achat de ses clients, contribue également à limiter des situations financières délicates.

