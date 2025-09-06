Télétravail : pourquoi votre employeur peut vous demander une attestation d’assurance

(A quoi sert l'attestation télétravail du salarié et comment se la procurer ? - Visuel Adobe Stock)

Avec près d'un tiers des actifs français qui pratiquent le télétravail au moins une fois par semaine, de nouvelles dispositions réglementaires ont vu le jour. L'attestation télétravail fait partie des documents pouvant être demandés aux salariés concernés. Décryptage.

Qu'est-ce que l'attestation télétravail ?

L'attestation télétravail est un document délivré par une compagnie d'assurance, qui certifie que le lieu de travail du salarié (i.e. son domicile) est bien couvert contre les dommages liés aux principaux sinistres tels que : dégât des eaux, incendie, vol, tempête, etc.

Elle est nominative et valable pour l'année en cours et mentionne l'adresse personnelle utilisée pour le télétravail.

Le document peut également préciser les exclusions suivantes : «sans stockage de marchandises, ni visite de clientèle».

À quoi sert l'attestation télétravail ?

L'attestation télétravail a pour vocation de rassurer l'employeur sur les conditions d'exercice du télétravail de son collaborateur travaillant à distance, donc éloigné des locaux de la société. Pour autant, des conditions optimales de travail et de sécurité doivent s'appliquer dans son habitation, comme si le salarié était présent au siège ou dans des bureaux de sa société.

Dans quels cas l'attestation télétravail prend-elle tout son sens ?

Selon les modalités de télétravail définies dans les accords d'entreprise ou dans la charte de télétravail, différentes configurations de télétravail peuvent exister, donnant lieu à un justificatif dédié :

Télétravail partiel et régulier (mode hybride).

(mode hybride). Télétravail à 100% du temps ou «full remote» (avec absence de locaux professionnels pour accueillir physiquement les salariés).

(avec absence de locaux professionnels pour accueillir physiquement les salariés). Travail nomade (hors habitation) nécessitant l'utilisation de bureaux de passage de type coworking à l'extérieur : les équipements et matériels professionnels, dont les ordinateurs, plus exposés aux risques lors des déplacements, peuvent faire l'objet d'une assurance spécifique (point à vérifier auprès de l'employeur dès la prise de poste).

Qui peut vous réclamer une attestation télétravail ?

Votre employeur peut vous demander de lui transmettre une attestation d'assurance télétravail pour vérifier que vous êtes bien couvert à votre domicile personnel quand vous pratiquez du télétravail régulièrement, et que les garanties inscrites au contrat sont suffisantes.

Que dit la loi ? «L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail» (1).

Ainsi, l'attestation d'assurance de télétravail fournie par le salarié est recommandée, mais d'un point de vue légal, non obligatoire. En effet, l'entreprise est tenue elle-même de souscrire du côté employeur une responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l'organisation du travail à distance, qui couvre dans leur habitation : les salariés, le matériel mis à disposition, le risque de piratage informatique, les données sensibles et la perte de documents professionnels.

Où trouver facilement son attestation télétravail ?

Le justificatif à fournir sur demande découle du contrat d'assurance multirisques habitation (MRH) du salarié, qui inclut généralement cette situation particulière.

À noter : la remise d'une attestation d'assurance de télétravail est gratuite et ne peut faire l'objet de frais supplémentaires.

A savoir Avec Alabri, vos 3 attestations d'assurance sont consultables au même endroit Dans l'espace client, menu assurances, rubrique documents, les trois pièces d'assurance très utiles en cette période de rentrée sont téléchargeables au même endroit : assurance habitation, responsabilité civile pour tous les membres de la famille et attestation télétravail. Il est donc aisé pour les clients BoursoBank de retrouver l'information dont ils ont besoin et de transmettre les garanties aux organismes concernés.

À la rentrée, munissez-vous de votre attestation télétravail pour toute demande qui émanerait de votre employeur. Si elle n'est pas accessible directement, rapprochez-vous de votre assureur, qui pourra vous l'adresser dans le cadre de votre contrat MRH.

