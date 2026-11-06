Indépendant : misez sur une assurance du quotidien pour protéger votre activité

information fournie par BoursoBank • 06/11/2026 à 08:00

Ne minimisez pas l'impact des aléas du quotidien si vous êtes pro ! (Crédit Unsplash - photo Vitaly Gariev)

Comme un sinistre ne prévient pas, l'entrepreneur a intérêt à prévoir des garanties suffisantes pour maintenir son activité et limiter l'impact financier et opérationnel d'un aléa. Mais pourquoi est-ce important ?

Certains imprévus peuvent coûter cher à l'entrepreneur

Qu'il s'agisse d'un dommage qui pénalise l'activité de l'indépendant, de procédures onéreuses ou d'impayés qui s'éternisent, l'entrepreneur s'expose à de multiples imprévus dans le cadre de l'exercice de son métier.

Un changement de planning à la suite d'un incident : perte ou vol des clés du local, de la voiture de société, des papiers d'identité ; tous ces aléas peuvent perturber l'organisation de l'agenda notamment quand il s'agit de rendez-vous ou d'événements professionnels qui dépendent de la venue du dirigeant. Il n'est donc pas question pour l'entrepreneur de rater des opportunités commerciales ou des signatures prévues de longue date.

Un litige ou une difficulté de recouvrement : une relation qui se tend avec un client, une trésorerie qui se dégrade subitement peuvent devenir problématiques. L'entrepreneur individuel ne peut se laisser submerger par des déconvenues susceptibles d'impacter la santé financière de son entité.

Le saviez-vous ? En 2025, le retard moyen de paiement en France a atteint 13,4 jours. Au global, ce sont 53% des entreprises qui paient leurs fournisseurs avec du retard, ce qui est susceptible de fragiliser l'équilibre financier des plus petites structures (1).

Pour rappel, les engagements récurrents auxquels doit faire face l'indépendant et qui impactent sa trésorerie sont nombreux : loyer du local, assurances professionnelles, abonnements divers (dont accès internet, hébergement du site), frais de comptabilité et de gestion, achats de matières premières ou de fournitures, etc.

L'indépendant dispose d'un équipement professionnel acquis au fil du temps

Quels types de matériel professionnel détiennent les pros ?

Selon le métier exercé (production, services…), l'équipement de l'entrepreneur peut intégrer de nombreux éléments utilisés au quotidien ou réservés à ses missions professionnelles en clientèle.

Bureautique : mobilier de bureau, bureau et fauteuil, caissons et armoires de rangement, imprimante, scanner, photocopieur, destructeur de documents, téléphone fixe, fournitures et petit matériel de bureau.

Informatique : ordinateur portable ou fixe, écran, clavier, souris, station d'accueil, disque dur externe, serveur ou NAS, routeur/box Internet, clés USB et autres périphériques informatiques.

Électronique : smartphone professionnel, tablette, terminal de paiement électronique (TPE), appareil photo ou caméra, casque et écouteurs, vidéoprojecteur, enceinte ou matériel audio.

Pourquoi les équipements sont-ils mis à rude épreuve ?

Les équipements professionnels accompagnent les entrepreneurs au quotidien. Néanmoins, ils peuvent subir les effets de certains aléas.

Usage intensif : une utilisation répétée ou en continu augmente naturellement l'exposition des appareils à l'usure, aux dysfonctionnements ou aux accidents du quotidien : chute, choc, liquide renversé, écran endommagé, etc.

une utilisation répétée ou en continu augmente naturellement l'exposition des appareils à l'usure, aux dysfonctionnements ou aux accidents du quotidien : chute, choc, liquide renversé, écran endommagé, etc. Appareils emportés en déplacement : rendez-vous chez un client, interventions sur site, déplacements professionnels, salon ou simple journée en coworking sont autant d'occasions de malmener ses outils professionnels.

Leur indisponibilité soudaine peut fortement pénaliser l'entrepreneur qui n'est plus en mesure de communiquer avec ses clients, d'accéder à ses outils internes ou d'encaisser des paiements.

Assurance professionnelle du quotidien : un moyen d'économiser face aux aléas ?

Une assurance professionnelle du quotidien complète doit inclure plusieurs garanties essentielles à des tarifs compétitifs :

Un accompagnement juridique permet à l'entrepreneur d'alléger la charge administrative inhérente à la résolution des problèmes et d'obtenir des conseils ciblés sur son métier et l'évolution de la structure.

-> Avec Bourso Protect Business, le professionnel bénéficie d'un remboursement jusqu'à 20.000 euros par an des frais de procédure en cas de litige avec un tiers*.

Une prolongation de la garantie constructeur (PGC) peut protéger plus longtemps les appareils du quotidien : ordinateur, imprimante, scanner…

-> Grâce à Bourso Protect Business, vous disposez d'une enveloppe allant jusqu'à 5.000 euros pour couvrir les frais survenus en cas de panne*.

Une couverture de ses appareils mobiles (tablettes, smartphones) s'avère utile en cas de casse ou de vol pour rester connecté à son réseau et à ses projets en cours !

-> Bourso Protect Business prend en charge les frais de réparation ou de remplacement jusqu'à 400 euros si vos appareils de moins de 5 ans subissent une casse accidentelle (événement imprévisible et extérieur) ou un vol*.

A savoir Choisissez Bourso Protect Business et sécurisez votre activité professionnelle ! Bourso Protect Business accompagne les indépendants face aux imprévus du quotidien : équipements professionnels, accès au local, perte de papiers d'identité, mais aussi démarches juridiques et administratives. Le recours à des avocats sur des thématiques ciblées, le recouvrement amiable et une base documentaire actualisée complètent la formule*. Et cet automne, profitez d'un tarif promotionnel de 30% offerts sur la cotisation mensuelle** !

En souscrivant Bourso Protect Business, vous optez pour une assurance professionnelle qui vous accompagne au quotidien, même lors de vos déplacements.

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*Détails des garanties et éventuelles exclusions applicables dans la notice d'information.

**Offre valable du 22/10/2016 au 13/01/2027 réservée aux clients ne détenant pas d'assurance Bourso Protect Business, portant la cotisation à 6,99€ pendant 12 mois à compter de la souscription. Vous serez débité chaque mois de 9,99€ sur le compte bancaire Bourso Business. La différence (soit 3€/mois) vous sera remboursée immédiatement sur le compte débité.

(1) https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-de-lobservatoire-des-delais-de-paiement-2025

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