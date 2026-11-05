Banques : ce qui va changer pour les expatriés en 2027

information fournie par Tout sur mes finances • 05/11/2026 à 17:35

(Crédits: Boursorama - Image générée par IA)

Comptes clôturés sans préavis, difficultés de connexion, justificatifs refusés… Les Français installés à l'étranger rencontrent régulièrement des obstacles avec leur banque située en France. Pour améliorer leur situation, les établissements bancaires ont pris plusieurs engagements, qui entreront progressivement en vigueur à partir du 1er juillet prochain.

Vivre à l'étranger tout en conservant un compte bancaire en France peut rapidement tourner au casse-tête. Selon une enquête du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), 63% des Français expatriés interrogés déclarent avoir rencontré au moins une difficulté avec leur banque française en raison de leur résidence hors de l'Hexagone.

Plus préoccupant encore : parmi ceux dont le compte a été clôturé, 29% affirment ne jamais avoir été informés de cette décision. Et 26% n'ont pas disposé du temps nécessaire pour transférer leurs opérations bancaires vers un autre établissement.

Faciliter les relations

Face à ces dysfonctionnements, les banques françaises se sont engagées à améliorer leurs pratiques. Dans un avis publié le 3 novembre 2026, le CCSF, une instance consultative placée sous l'autorité de la Banque de France et réunissant notamment des représentants des établissements financiers et des consommateurs, détaille une série de mesures destinées à faciliter les relations entre les banques et leurs clients expatriés.

Ces changements concernent potentiellement une population importante. Entre 2,8 et 3,2 millions de Français vivraient à l'étranger. Pour mesurer leurs difficultés bancaires, le CCSF a mené une consultation entre juillet et septembre 2026, recueillant 11 557 réponses.

Un accès compliqué aux services en ligne

Conserver un compte bancaire en France reste une pratique courante chez les Français établis à l'étranger. Selon l'enquête du CCSF, 70% des répondants possèdent toujours un compte en banque dans le pays et 49% l'utilisent même comme compte principal.

Mais cette relation bancaire est loin d'être toujours simple. Parmi les expatriés ayant signalé des difficultés, 63% indiquent que celles-ci ont persisté pendant plus d'un an. Les obstacles les plus fréquemment cités concernent l'accès aux services bancaires à distance. Certains clients ne peuvent pas recevoir leurs codes de validation, envoyés par SMS sur un numéro de téléphone français. D'autres rencontrent des difficultés pour accéder à leur espace personnel depuis leur pays de résidence ou reçoivent trop tardivement les courriers de leur banque.

Mention des recours possibles

Les demandes répétées de justificatifs constituent une autre source de mécontentement, tout comme les restrictions imposées aux comptes et les décisions de clôture. C'est d'ailleurs l'un des principaux changements annoncés. À compter du 1er juillet 2027 au plus tard, les courriers de clôture de compte devront mentionner les recours accessibles aux clients.

Les établissements devront notamment indiquer la possibilité de saisir leur service de réclamations, de solliciter le médiateur bancaire ou de recourir à la procédure du « droit au compte ». Ce dernier dispositif permet à un Français, auquel une banque refuse l'ouverture d'un compte, de demander à la Banque de France de désigner un établissement tenu de lui ouvrir un compte.

Des conseillers mieux formés

Toujours à partir du 1er juillet prochain, les banques devront communiquer à la Banque de France la liste de leurs agences spécialisées dans l'accompagnement des expatriés. Le CCSF recommande aussi de systématiser la transmission électronique des notifications. Lorsqu'une banque adressera un courrier postal à un client expatrié, elle devra également mettre cette information à disposition dans sa messagerie sécurisée ou son espace client en ligne.

Les difficultés d'authentification figurant parmi les principales plaintes des expatriés, les banques se sont engagées à développer des alternatives aux SMS. Les établissements devront favoriser les validations directement intégrées à leurs applications mobiles, la signature électronique et les échanges par messagerie sécurisée. L'objectif est de permettre aux clients résidant hors de France d'effectuer leurs opérations sans dépendre systématiquement d'un numéro de téléphone français.

À partir du 1er novembre 2027, les banques devront accepter le portefeuille européen d'identité numérique. Cette application gratuite doit permettre aux ressortissants de l'Union européenne de justifier leur identité de manière sécurisée. Enfin, les établissements se sont engagés à former leurs collaborateurs aux spécificités des clients non-résidents d'ici le 1er décembre 2027.