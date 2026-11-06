information fournie par Boursorama avec LabSense • 06/11/2026 à 08:30

Cadeaux de Noël : quand acheter pour payer moins cher ? / iStock.com - InspirationGP

Novembre, le mois stratégique

À l’approche de Noël, la tentation est grande d’attendre le dernier moment, en espérant profiter d’ultimes promotions. Mais cette stratégie s’avère souvent contre-productive. En effet dès les premiers jours de décembre, et jusqu’à l’échéance fatidique du 24, une remontée des prix est généralement constatée. Les enseignes ne sont plus tenues par les tarifs affichés dans leurs catalogues promotionnels, tandis que la demande augmente fortement. Résultat : en décembre, les consommateurs paient souvent plus cher tout en disposant de moins de choix. La fin du mois de novembre, en revanche, est considérée par l’Association UFC-Que Choisir comme la meilleure fenêtre de tir. Cette période favorable s’explique notamment par une concurrence particulièrement vive entre les enseignes. Les rayons sont encore bien garnis, les catalogues de jouets restent d’actualité et les distributeurs rivalisent d’offres et de promotions pour séduire les acheteurs avant que ne s’installe la traditionnelle frénésie de décembre.

Black Friday : le passage obligé pour les bonnes affaires

Difficile aujourd’hui d’évoquer les achats de Noël sans passer par la case Black Friday. Cet évènement commercial importé des États-Unis marque traditionnellement le coup d’envoi de la saison des achats de fin d’année après Thanksgiving. Il se tient chaque année le vendredi qui suit cette fête américaine, célébrée le quatrième jeudi de novembre. La date varie donc d’une année sur l’autre, mais elle tombe toujours entre le 23 et le 29 novembre : elle tombera en 2026 le 27 novembre. Longtemps jugé par les consommateurs français trop américain, trop consumériste, trop incitatif aux achats compulsifs, ce rendez-vous promotionnel a fini par les faire craquer ! Les irréductibles Gaulois ont, ainsi, au fil du temps, cédé aux sirènes du discount et sont désormais nombreux à guetter les bonnes affaires, qui sont souvent réelles. Un comparateur de prix le confirme : le Black Friday correspond à la période où les prix atteignent leur niveau le plus bas pour les produits high-tech, les jeux vidéo et de nombreux jouets. Sur les 50 catégories étudiées, 38 affichaient leur tarif le plus attractif durant cette séquence promotionnelle. Téléviseurs, consoles de jeux, smartphones, montres connectées ou encore coffrets de construction figurent parmi les produits les plus susceptibles de bénéficier de remises significatives. Et l’évènement devient à géométrie variable : les ventes qui précèdent le Black Friday ou se prolongent avec le Cyber Monday peuvent parfois réserver quelques belles surprises. Une règle, toutefois, reste immuable : ne pas confondre promotion et précipitation. Les spécialistes recommandent de comparer systématiquement les prix avant de dégainer la carte bancaire. Sur Internet, les tarifs peuvent varier sensiblement d’un site à l’autre et évoluer à grande vitesse en fonction de la demande.