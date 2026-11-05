« On n’aura pas une grosse inflation » : Michel-Édouard Leclerc ne s'attend pas à une flambée des prix pour les fêtes

« Les jouets, ce ne sera pas cher », selon Michel-Édouard Leclerc. (illustration) (Pixabay / Vika_Glitter)

Michel-Édouard Leclerc se veut rassurant à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Invité sur LCI ce mardi 3 novembre, le patron du groupe éponyme a confié qu'il ne s'attendait pas à une flambée des prix pour Noël. « Les jouets, ce ne sera pas cher. (...) Et je pense qu’on n’aura pas une grosse inflation alimentaire » , a-t-il déclaré.

L'inflation reprendra de plus belle début 2027

Pourquoi ? Notamment car les enseignes ont acheté les jouets de Noël il y a déjà plusieurs mois. Les magasins Leclerc ont constitué leur stock « il y a huit mois » , indique le dirigeant. Le prix de ces produits sera peut-être légèrement plus élevé que les années précédentes, en raison notamment du coût du transport, mais la hausse restera marginale.

En revanche, l'inflation va s'accélérer après les fêtes, selon Michel-Édouard Leclerc. « On sera début 2027 à 4 % » , estime-t-il. En octobre, la hausse des prix atteignait 3,4 % sur un an.