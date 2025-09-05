Assurance scolaire : comment choisir le meilleur contrat pour la rentrée de son enfant ?

L’assurance scolaire couvre les dommages causés ou subis par l’enfant pendant le temps scolaire, avec au minimum la responsabilité civile et la garantie corporelle individuelle. (Crédit photo: © dusanpetkovic1 - stock.adobe.com)

Obligatoire pour de très nombreux écoliers, collégiens et lycéens, l'assurance scolaire fait partie des indispensables de la rentrée. Tout ce qu'il y à savoir sur cette assurance dédiée à la protection des enfants.

Par MoneyVox

Cantine, périscolaire, voyage de classe… votre enfant participe à une ou plusieurs activités dites "facultatives" par l'intermédiaire de son établissement scolaire ? Dans les écoles publiques, il est obligatoire de souscrire une assurance scolaire . In fine, environ 10 % des enfants seulement pourraient se passer de souscrire un tel type de contrat d'assurance selon le néo-assureur Leocare. Utilité, coût, garanties incluses, options… zoom sur l'assurance scolaire.

Une assurance scolaire, à quoi ça sert ?

Obligatoire pour de nombreux enfants, l'assurance scolaire permet de prendre en charge de nombreux événements, dont la liste dépend du niveau de la formule souscrite et des options sélectionnées. À minima, deux garanties sont incluses : la responsabilité civile et la garantie corporelle individuelle. Pendant le temps scolaire, les dégâts qu'il cause, qu'il s'agisse de dégâts matériels ou d'une blessure à lui-même ou à un autre enfant, sont couverts.

Vous avez déjà une garantie responsabilité civile au sein de votre contrat d'assurance habitation ? Attention, celle-ci est insuffisante. En effet, si l'enfant se blesse seul, les conséquences de cet accident ne sont pas couvertes. Seule l'assurance scolaire, par l'intermédiaire de la garantie corporelle individuelle, permet de prendre en charge les conséquences d'un tel événement. Grâce à elle, votre enfant sera protégé sur le temps scolaire, y compris à midi, et parfois même sur le trajet école-domicile.

Des options supplémentaires pour obtenir une meilleure couverture

Vous voulez vous prémunir d'autres désagréments, à l'image d'un vol ou d'une blessure occasionnée lors de la pratique d'une activité extrascolaire ? "Ce qui est peu connu, c'est qu'avec l'assurance scolaire, il est possible, en cas d'accident, d'avoir de l'école à domicile, ou encore la prise en charge des frais de soin ou d'hospitalisation qui dépassent le reste à charge des complémentaires santé, du soutien scolaire, de la garde à domicile si l'enfant est temporairement malade ou blessé" explique à ce sujet Stéphane Coste, directeur général de la MAE.

Parmi les garanties proposées par certaines compagnies d'assurance, se trouve également une protection contre le harcèlement, permettant de prendre en charge un soutien psychologie, ou encore contre le racket. Pour obtenir un tel niveau de garantie, il vous faut néanmoins souscrire une formule d'assurance scolaire adaptée ou ajouter des options à votre contrat, moyennant une cotisation mensuelle ou annuelle plus élevée.

Quel est le prix d'une assurance scolaire en cette rentrée 2025 ?

Pour obtenir une attestation d'assurance scolaire, deux options se présentent à vous : ajouter cette garantie à votre contrat d'assurance habitation, ce qui est possible chez de nombreux assureurs, ou souscrire un contrat d'assurance spécifique. "On a souvent le meilleur tarif lorsqu'elle est liée à l'assurance habitation, puisque la responsabilité civile y est déjà couverte, mais c'est vrai que les spécialistes de l'assurance scolaire restent aussi compétitifs" souligne Christophe Dandois, cofondateur de Leocare.

D'après les relevés tarifaires effectués grâce au comparateur de prix LesFurets, il faut compter entre 10 et 40 euros par an et par enfant en 2025 au titre de l'assurance scolaire. Le prix des options, quant à lui, varie entre 1 et 5 euros par mois selon les recherches effectuées par le site d'information financière MoneyVox. Par ailleurs, des réductions peuvent être obtenues si vous avez plusieurs enfants et que vous devez souscrire plusieurs contrats d'assurance scolaire.