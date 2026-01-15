Assurance habitation : pourquoi certains sinistrés de la tempête Goretti pourraient ne pas être indemnisés ?

information fournie par Moneyvox • 15/01/2026 à 11:11

Après le passage de la tempête Goretti , serez-vous indemnisé par votre assureur ? ( Crédits photo: © Zacarias da Mata - stock.adobe.com)

Il y a seulement quelques jours, la tempête Goretti a balayé une grande partie de la France. Désormais, l'heure est au bilan, et certains assurés pourraient avoir de mauvaises surprises.

Normandie, Bretagne, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine… de nombreuses régions françaises ont été touchées de plein fouet par la tempête Goretti. Un événement climatique impressionnant qui a fait de nombreux dégâts et dont les conséquences privent encore plusieurs milliers de foyers d'électricité. Pourquoi, à l'heure de faire jouer leur assurance multirisques habitation , certains sinistrés pourraient-ils avoir de mauvaises surprises ? Les explications.

Pourquoi certains assureurs pourraient-ils refuser d'indemniser les sinistrés de la tempête Goretti ?

Avec des vents qui ont parfois dépassé les 210 km/h, la tempête Goretti a ravagé une grande partie de la France, depuis le nord du pays jusqu'au sud-ouest. "Une bombe météorologique" qui a fait de nombreux dégâts : des toitures arrachées, des arbres déracinés, des lignes électriques coupées, bâtiments écroulés… Le département de la Manche avait même été placé en vigilance rouge par Météo France pour la nuit du jeudi 8 janvier au vendredi 9 janvier.

Pour les sinistrés, l'heure est maintenant au bilan. "Votre contrat habitation contient obligatoirement une garantie tempête qui couvre tous les dommages causés par le vent (chute d'arbre, toit endommagé ou arraché, mobilier détérioré par la pluie suite à un dommage de toiture, etc.)" résume France Assureurs. Mais l'inventaire des dégâts nécessaire pour faire jouer son assurance multirisques habitation pourrait, par endroits, ne pas être suffisant.

En effet, de nombreuses compagnies d'assurance demandent à leurs assurés d'apporter la preuve d'une intensité anormale du vent, très souvent au-delà des 100 km/h. Concrètement, les sinistrés pourront se servir de l'attestation de la station météorologique la plus proche de chez eux ou apporter la preuve que la tempête Goretti a également endommagé d'autres bâtiments de bonne construction "dans un rayon de 5 km", ajoute l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil).

Quid des sinistrés des zones géographiques les plus touchés par la tempête Goretti ?

Dans les faits, la nécessité de justifier d'une intensité anormale du vent devrait essentiellement concerner les sinistrés des zones les moins durement impactées par la tempête Goretti. Dans les zones géographiques où les vents ont été les plus violents, la garantie tempête fonctionnera sans difficultés, et les sinistrés pourront donc faire jouer leur contrat d'assurance multirisques habitation. Cela est notamment le cas pour les habitants de la Bretagne et de la Normandie.

Dans les régions périphériques, en revanche, certains assurés pourraient rencontrer des difficultés à faire jouer la garantie tempête de leur assurance habitation, même s'ils constatent des dégâts. Selon Linternaute.com, un minimum de 100 km/h est notamment exigé à la Caisse d'Epargne, au Crédit Mutuel, chez Gan, chez Generali, à la GMF, à la Matmut, chez MMF ou encore chez Swiss Life. Chez l'assureur Axa, le plancher est fixé un peu plus bas, à hauteur de 90 km/h.

Votre assureur ne figure pas dans cette liste ? Vous voulez vérifier la limite tenant à la vitesse du vent en cas de tempête sur votre contrat d'assurance habitation ? Référez-vous aux conditions générales transmises par votre assureur en format papier ou en ligne. Et n'oubliez pas que, pour vous prémunir des conséquences d'une prochaine tempête, vous pouvez également faire jouer la concurrence et choisir une compagnie d'assurance dont les conditions sont moins restrictives pour votre contrat d'assurance multirisques habitation.