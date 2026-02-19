Voitures électriques : l’assurance explose et coûte désormais plus cher que pour les thermiques

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 19/02/2026 à 13:10

Le coût de l’assurance des voitures électriques a désormais dépassé celui des véhicules thermiques. Illustration. (Hans Rohmann / Pixabay)

C’est une première en France. Déjà plus coûteuses à l’achat que les voitures thermiques, les véhicules électriques sont désormais aussi plus chers à assurer. Selon le dernier baromètre d’Assurland.com , publié en février, la prime moyenne pour un modèle électrique a augmenté de 45 % en deux ans. Elle était de 818 euros en France en 2025, contre 565 euros en 2023.

Elle est ainsi « nettement supérieure à l’alimentation essence (753 euros) ou diesel (735 euros) » , indique l'étude. Comment expliquer une telle hausse ? Plusieurs raisons sont évoquées : la valeur des composants (notamment les batteries qui sont chères et difficiles à remplacer), la technicité des réparations qui nécessite une main-d’œuvre qualifiée et « un parc électrique encore jeune » .

Des écarts selon la marque, l’âge et la région

Selon Assurland.com, les primes d’assurance auto ont grimpé de 36 % depuis 2010. Tous véhicules confondus, elles ont encore augmenté de 8 % entre 2024 et 2025. Si la hausse est générale, elle masque toutefois d’importantes disparités selon la marque. Dacia et Honda restent par exemple sous les 600 euros par an, tandis que BMW et Tesla dépassent les 1.000 euros.

Les écarts sont également marqués selon l’âge : les conducteurs de 17-25 ans paient en moyenne 1.462 euros, contre 508 euros pour les 56-70 ans. Le lieu de résidence pèse aussi dans la balance d'après l'étude : en Bretagne, la prime moyenne s’élève à 592 euros par an, contre 952 euros en Corse. Pour diminuer la facture, il est conseillé de renégocier régulièrement son contrat ou de changer d’assureur tous les deux à trois ans.