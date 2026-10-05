Assurance accidents de la vie : quels risques peuvent être couverts et à quelles conditions ?

Comment protéger ses proches si un accident de la vie vous touche ? (Visuel Adobe Stock)

Quand on est confronté à un accident de la vie courante, cela génère du stress, parfois une réorganisation familiale et souvent un besoin d'indemnisation. Comment savoir si un cas particulier est éligible à une prise en charge ? Quels sont les aléas concernés ? On fait le point.

Que recouvre la notion d'accident de la vie courante ?

Définition d'un accident de la vie courante

Un accident de la vie courante (AcVC) correspond à un événement accidentel qui survient dans le domaine privé, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, dans le cadre des activités habituelles : bricolage, jardinage, déplacements du quotidien, loisirs, sports non professionnels, ou encore vie scolaire. Cette notion vise donc les accidents imprévisibles, survenant dans un contexte familier.

Il faut toutefois bien distinguer les accidents de la vie courante d'autres catégories d'événements, car le régime de prise en charge n'est pas le même. Sont notamment exclus du périmètre les accidents de la route lorsqu'un tiers est identifié, ainsi que les accidents du travail, qui relèvent de dispositifs spécifiques (1).

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Quels accidents de la vie donnent droit à une potentielle indemnisation ?

Les accidents domestiques figurent parmi les situations les plus fréquentes : une chute dans un escalier, une brûlure en cuisine, une coupure, une intoxication, une noyade, ou encore un incident lié à un sport amateur ou à un accident scolaire.

À côté de ces accidents domestiques, les accidents de loisirs et sportifs peuvent également ouvrir droit à une indemnisation, dès lors qu'ils s'inscrivent dans une pratique non professionnelle et compatible avec les garanties du contrat.

Les chiffres rappellent l'enjeu : les chutes ont été la première cause d'accidents de la vie courante graves et mortels chez les seniors (+65 ans) avec 174.824 hospitalisations et 20.148 décès en 2024 (2). Quant aux jeunes enfants (entre 1 et 4 ans), les AcVC constituent la première cause de décès sur cette tranche d'âge (3).

Certains contrats couvrent aussi des événements plus exceptionnels comme une agression ou un attentat, une catastrophe naturelle ou technologique, voire un accident médical, selon les définitions retenues et les garanties souscrites.

Même lorsque l'événement entre dans ces catégories, des exclusions existent : activités à risque, sports extrêmes, rixes, faute intentionnelle ou non-respect des règles de sécurité.

À noter : des plafonds d'indemnisation peuvent s'appliquer, ce qui influe sur le montant réellement versé.

Qu'est-ce que la garantie des accidents de la vie ?

La garantie des accidents de la vie (GAV) a pour objet d'indemniser la victime (ou ses ayants-droits) des conséquences d'un dommage corporel. Elle peut couvrir l'invalidité, le décès, le préjudice esthétique, les souffrances endurées, la perte de revenus, ou encore des besoins d'assistance à domicile.

Selon la formule, la protection peut s'étendre au souscripteur seul ou à l'ensemble du foyer (conjoint, enfants, famille), et jouer au domicile, pendant les vacances, lors d'activités quotidiennes, et parfois à l'étranger.

Quelles sont les conditions pour activer les garanties des accidents de la vie ?

L'activation repose d'abord sur la définition contractuelle : l'accident doit être soudain, involontaire et extérieur, et les maladies connues avant la souscription sont en principe exclues.

Autre point déterminant : l'absence de tiers responsable, car dans le cas contraire, la responsabilité civile de ce dernier est censée indemniser les victimes.

Il faut aussi disposer d'un contrat prévoyance ou d'une assurance prévoyance actif, avec des cotisations à jour, et respecter les cas éligibles et les conditions relatives aux personnes couvertes (membres du foyer ou bénéficiaires désignés).

A savoir Avec Bourso Prévoyance, vous cotisez pour protéger les vôtres Avec une prime de 2 euros par mois, Bourso Prévoyance est une assurance individuelle - à souscrire sans certificat médical - qui protège vos bénéficiaires en cas de décès accidentel. Le montant des versements (compris entre 3.000 euros et 50.000) varie en fonction des avoirs totaux détenus chez BoursoBank (comptes à vue, compte d'épargne, comptes bourse et contrats d'Assurance Vie). Dès réception par l'assureur des justificatifs conformes, les bénéficiaires peuvent faire valoir un premier versement sous 48 heures, appelé «capital d'urgence». Le capital versé est exonéré d'impôts sur le revenu, de prélèvements sociaux et de droits de succession, dans les conditions et limites prévues aux articles 757 B et 991 I du Code général des impôts.

Les accidents de la vie courante bouleversent la vie de bon nombre de Français chaque année, même si leur contexte de survenance est souvent familier. En cas de conséquences graves occasionnées par un AcVC, la souscription anticipée d'un contrat de prévoyance peut permettre d'adoucir la situation financière des proches touchés.

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(1) https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F3077

(2) https://www.santepubliquefrance.fr/chute/donnees

(3) https://sante.gouv.fr/actualites-presse/presse/communiques-de-presse/article/accidents-de-la-vie-courante-chez-les-enfants-de-moins-de-15-ans-550-000