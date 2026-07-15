information fournie par Boursorama avec LabSense • 15/07/2026 à 08:30

Vous retirez une grosse somme en liquide ? Voici ce que la banque est en droit de vous demander / iStock.com - RODWORKS

Gros retrait : votre banque n’est pas si riche que vous le pensez !

Dans l’imaginaire collectif, on entre à la banque, on demande 10 000 € et on ressort avec un sac de billets. Dans la vraie vie, c’est un peu plus… administratif. Les banques fonctionnent avec des stocks de cash limités. Résultat : un retrait important peut être reporté, parfois refusé sur le moment, simplement parce que l’agence n’a pas la somme en caisse. Autre réalité : les plafonds. Votre carte bancaire impose des limites quotidiennes et hebdomadaires et, même au guichet, la banque peut exiger 48 heures de préavis pour préparer un retrait conséquent. Au-delà de 5 000 €, certaines agences demandent systématiquement une réservation. Bref : oui, vous pouvez retirer votre argent. Mais non, vous ne pouvez pas toujours le faire dans la minute.

Anti-blanchiment : quand la banque DOIT vous poser des questions

Votre banque est dans l’obligation d’enclencher son mode « vigie » au-dessus d’un certain seuil. Ce n’est pas de la curiosité intrusive, mais une obligation légale inscrite dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Concrètement, lorsqu’un client souhaite retirer une somme importante, l’établissement doit s’assurer que l’opération est cohérente, licite et conforme au profil financier habituel. Ainsi, si vous retirez près de 10 000 € en espèces sur un mois, la banque est tenue de déclarer automatiquement l’opération à Tracfin, le service de renseignement financier du ministère de l’Économie. Et si le retrait paraît inhabituel - par son montant, sa fréquence ou son contexte - votre conseiller peut vous demander des justificatifs : facture, devis, compromis de vente ou tout document permettant de comprendre l’origine ou la destination des fonds. Refuser de répondre ou de fournir ces éléments n’a rien d’anodin : la banque peut alors bloquer temporairement le retrait, le temps de vérifier que tout est conforme. Ce n’est pas une mise en cause personnelle, mais une mesure de protection destinée à empêcher les réseaux criminels d’utiliser le système bancaire comme une caisse automatique.

Comment éviter les blocages et repartir avec vos billets

La clé, c’est l’anticipation. Appelez votre banque, prévenez votre conseiller, expliquez le contexte, fournissez les documents si nécessaire. Un achat de voiture, des travaux, un remboursement familial : plus c’est clair, plus c’est rapide. Et si vous êtes pressé ? Fractionner le retrait peut vous permettre de contourner les plafonds journaliers, et passer par plusieurs agences peut parfois accélérer l’opération lorsque la caisse locale est à sec.