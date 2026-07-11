Wicount Budget : rien de plus simple pour faire ses comptes cet été

Que diriez-vous d'un outil gratuit qui centralise et catégorise vos dépenses pour un meilleur suivi dès cet été ? (Crédit Adobe Stock)

Fini le pointage manuel et la recherche fastidieuse des organismes qui débitent votre compte ! Wicount est le service gratuit de BoursoBank qui vous veut du bien en simplifiant la gestion au quotidien de votre budget personnel ou familial. Découvrez comment.

Faire ses comptes : ça veut dire quoi ?

Faire ses comptes : ces méthodes anciennes qui ont fait leurs preuves

La règle d'or de nos parents ou grands-parents pour faire leurs comptes était de noter et de garder des traces de leurs dépenses (tickets de caisse, tickets de carte bancaire…), pour dresser un état précis en fin de mois et identifier la part éventuellement disponible pour l'épargne (1).

Par exemple, certains utilisaient un carnet dédié - appelé cahier de comptes ou registre des dépenses - dans lequel ils inscrivaient tous les frais déboursés par catégorie. Cette méthode, longue mais rigoureuse, permettait déjà de visualiser ses habitudes de consommation et d'éviter des difficultés de trésorerie en fin de mois.

Ce que pensent les Français aujourd'hui des outils bancaires

Selon une étude réalisée en mars 2026, 61% des Français déclarent que les outils bancaires à leur disposition les aident à mieux gérer leur budget (2). La relève du suivi papier semble donc être assurée par les services digitaux proposés par les banques, plus rapides et plus fins dans l'analyse dynamique des dépenses du quotidien.

Wicount Budget : une agrégation des revenus et des dépenses par catégorie et par période

L'un des grands avantages de Wicount Budget est sa capacité à classer automatiquement vos opérations bancaires. Au lieu de chercher à quoi correspond chaque prélèvement ou de passer du temps à identifier, par leur nom ou la date de la transaction, les organismes qui débitent votre compte, le service regroupe vos revenus et vos dépenses par grandes catégories : alimentation, logement, transport, loisirs, abonnements, santé, impôts, etc.

Ce service rend la lecture de votre budget beaucoup plus simple : vous pouvez consulter vos dépenses sur une période donnée, comparer les mois entre eux et repérer rapidement les évolutions. Par exemple, si vos dépenses de loisirs augmentent fortement ou si un abonnement oublié continue d'être prélevé, vous le voyez plus facilement.

Wicount Budget permet ainsi de transformer vos opérations bancaires en informations utiles. Vous ne voyez plus seulement une succession de lignes sur un relevé : vous obtenez une photographie claire de vos habitudes financières. C'est idéal pour reprendre la main sur son budget sans effort particulier.

Prochainement, découvrez notre tout nouveau graphique d'évolution de solde pour suivre, jour après jour, comment votre argent fluctue.

Comment fonctionnent les alertes paramétrables dans Wicount Budget ?

Suivre son budget, c'est aussi pouvoir être informé au bon moment. Avec Wicount Budget, vous pouvez mettre en place gratuitement des alertes adaptées à votre situation et à vos priorités. Ces notifications vous aident à garder un œil sur vos finances, sans avoir besoin de vous connecter en permanence à votre compte.

Vous pouvez par exemple être averti lorsqu'un solde atteint un certain niveau (anormalement bas ou élevé), lorsqu'une dépense importante est enregistrée ou lorsqu'un mouvement inhabituel apparaît. Ce fonctionnement permet d'anticiper plus facilement les risques de découvert, d'éviter certaines mauvaises surprises et de réagir rapidement en cas d'opération inattendue.

Les alertes paramétrables en quelques clics sont particulièrement utiles pour les dépenses récurrentes, les prélèvements automatiques ou les périodes où le budget est plus serré. Elles apportent un supplément de tranquillité, tout en laissant à chacun la liberté de choisir les seuils et les informations qu'il souhaite suivre.

À noter : cet été, pilotez avec sérénité votre budget en identifiant les dépenses connues et budgétées à l'avance (location de vacances, transports, loisirs, poste alimentation) et les autres sommes débitées sur votre compte liées à des achats imprévus sur place.

Des conseils personnalisés pour chaque situation

Wicount Budget ne se limite pas à afficher des chiffres. Ce service gratuit et intégré à l'application peut aussi vous accompagner dans l'analyse de votre budget grâce à des indications personnalisées. En fonction de vos opérations et de vos habitudes, vous pouvez mieux identifier les leviers d'amélioration possibles.

L'idée n'est pas de vous imposer une méthode stricte, mais de vous donner des repères simples pour mieux piloter votre argent au quotidien. Vous pouvez ainsi prendre conscience d'un poste de dépenses qui pèse davantage que prévu, repérer un abonnement peu utilisé ou mesurer l'impact de certaines décisions sur votre budget mensuel.

Ces informations peuvent être précieuses pour se fixer des objectifs concrets : mettre davantage de côté, réduire certaines dépenses, préparer un projet ou simplement retrouver une meilleure visibilité de son train de vie. Wicount Budget devient alors un assistant intégré, pensé pour vous aider à avancer à votre rythme.

Une vision consolidée de tout votre patrimoine

Avec Wicount 360, regroupez au même endroit tous vos comptes bancaires et produits d'épargne, même lorsqu'ils restent hébergés dans d'autres banques. Vous bénéficiez ainsi d'une vision globale de vos finances et pouvez accéder aux fonctionnalités proposées pour l'ensemble de vos comptes.

Au-delà des comptes courants et de l'épargne bancaire, le service permet également de connecter d'autres éléments de vos avoirs financiers : placements, carte-restaurant, prêts en cours, biens immobiliers ou encore portefeuille de crypto-actifs.

La surveillance au jour le jour de votre compte bancaire peut éviter bien des déconvenues : découvert, pénalités, prélèvements indésirables… Faites le choix d'un outil gratuit et performant pour le suivi de vos finances personnelles.

Découvrir Wicount Budget

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(1) https://www.mesquestionsdargent.fr/budget/comment-faire-ses-comptes

(2) https://www.arcane-research.com/infographie-les-francais-et-la-gestion-de-leurs-finances-personnelles-2026/

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Le point commun de toutes les activités de la banque au quotidien ? Des économies qui parlent d’elles-mêmes avec un montant moyen de frais bancaires de 10 euros par an et par client (1). C’est pourquoi BoursoBank est désignée banque la moins chère depuis 18 ans (2).

(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank