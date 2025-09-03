Votre jardin peut-il devenir un petit business lucratif ? / iStock.com - iamnoonmai

Mettre son jardin en location, c’est possible !

Avez-vous déjà songé à mettre votre jardin en location ? C’est effectivement possible mais des règles sont à respecter car le jardin est un bien immobilier. Ce sont les articles 1709 et suivants du Code civil qui sont à prendre en compte pour la mise en location d’un jardin. Selon ces derniers, un contrat de location doit être établi. Pour quelle raison un propriétaire décide-t-il de mettre son jardin en location ? Principalement pour gagner de l’argent. Les loyers perçus - imposables à partir de 760 €/an - permettent en effet de compléter un salaire ou une retraite.

Occasions spéciales, création d’un potager…

Un jardin peut être proposé à la location pour des occasions spéciales (mariages, anniversaires…). Il peut l’être aussi pour que d’autres personnes puissent profiter de la piscine, du jacuzzi ou du sauna s’il en est équipé. Un propriétaire qui n’a pas le temps, l’envie ou la possibilité d’entretenir son jardin peut aussi décider de le mettre en location afin que des personnes (qui vivent en appartement, par exemple) puissent y créer un espace potager ou simplement se détendre en jardinant.

Quelles démarches entreprendre pour mettre son jardin en location ?

Pour commencer, si vous êtes propriétaire de votre bien, renseignez-vous auprès de votre mairie afin de vous assurer que vous avez le droit de mettre votre jardin en location. C’est le cas ? Vous devez alors établir un bail civil, plus adapté à la location d’un jardin qu’un contrat de location classique. Si vous avez des doutes ou des questions, préférez toujours demander l’avis de professionnels. Note : certaines plateformes dédiées à la location de jardins génèrent automatiquement des baux civils. Puis, fixez le prix de location de votre jardin en fonction de sa taille, de son emplacement et de ses équipements. Vérifiez les prix pratiqués dans votre secteur pour déterminer le vôtre. Place ensuite à la rédaction de votre annonce et à la diffusion de cette dernière sur divers sites Internet et plateformes dédiées. Pensez à vérifier si des règles sont à respecter pour la rédaction d’une telle annonce. La superficie de votre jardin, ses équipements ainsi que le prix de la location font en tout cas partie des informations qu’il est essentiel de faire apparaître.