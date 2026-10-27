information fournie par Boursorama avec LabSense • 27/10/2026 à 08:30

Virement bancaire : quels sont les délais selon le type de virement ? / iStock.com - IURII KRASILNIKOV

Le virement instantané

Il n’a pas été ainsi nommé par hasard. Le virement instantané permet d’envoyer de l’argent en quelques secondes seulement. S’il est voué à compléter le virement classique, il n’est pour l’instant pas encore très utilisé en France où, en 2025, il ne représentait que 17 % des virements. Il est toutefois en forte progression : le nombre de virements instantanés a augmenté de 78 % entre 2024 et 2025. Notez que le Règlement européen du 13 mars 2024 impose que les frais facturés pour un virement instantané ne puissent pas dépasser ceux appliqués au virement classique correspondant. Si ce dernier est gratuit, le virement instantané comparable doit également l'être (contre un euro, par exemple, auparavant).

Le virement classique

Plébiscité par de nombreux usagers, le virement classique peut nécessiter un délai de un à trois jours selon la date à laquelle il a été effectué (week-end, jour férié…). Le délai d’exécution d’un virement SEPA est d’un jour ouvrable au maximum, à compter de la réception de l’ordre par la banque de l’émetteur, et de deux jours ouvrables pour un ordre de virement sur support papier. Il faut savoir que lorsque vous effectuez un virement classique, votre demande est traitée par votre banque (le jour-même ou le jour ouvrable suivant) puis transmise à celle du destinataire qui la traite (hors jours fériés et week-ends). Une fois l’ordre de paiement réceptionné, la banque du destinataire (personne ou encore organisme) doit mettre le montant à sa disposition immédiatement après que son propre compte a été crédité.

Le virement international

Lorsque vous effectuez un virement hors de la zone SEPA (qui compte 41 pays), il s’agit d’un virement international. Il peut aussi s’agir d’un virement vers un pays SEPA, mais libellé en devise étrangère, comme les couronnes suédoises par exemple. Pour ce type d’opération, il faut compter un délai de quatre jours ouvrés en moyenne. Par ailleurs, si le virement international est demandé pendant un week-end ou un jour férié, le délai de traitement ne commencera qu’au jour ouvré suivant.

Informations complémentaires

Avant de pouvoir effectuer un virement à une personne, à une entreprise ou à un organisme, vous devez l’ajouter comme bénéficiaire. Il vous faut donc son RIB afin de pouvoir renseigner son IBAN notamment. Les établissements bancaires sécurisent l’ajout de bénéficiaires en envoyant un SMS de validation, par exemple. Certaines banques ont aussi mis en place un délai de temporisation afin de lutter contre les risques de fraude. Si vous constatez qu’un virement dont vous n’êtes pas à l’origine a été effectué à partir de votre compte, vous disposez de 13 mois à compter de la date de débit pour contester l’opération, mais mieux vaut contacter immédiatement votre banque. Depuis le 9 octobre 2025, lorsque vous faites un virement SEPA dans la zone euro, votre banque vérifie systématiquement que le nom et l’IBAN saisis correspondent à ceux du bénéficiaire (ce dispositif sera étendu à toute l’UE en 2027). Elle vous alerte si le nom ne correspond pas, vous laissant libre de valider ou non l’opération. Vous souhaitez annuler un virement ? En principe, une fois le virement émis et reçu par la banque, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Un virement à échéance peut être révoqué au plus tard le jour ouvrable précédant la date prévue, avec parfois des frais. L’instantané, lui, est irrévocable sauf virement programmé, révocable comme le virement à échéance. Pour terminer, il existe le virement permanent qui est un virement récurrent. Il peut s’agir d’une somme que vous souhaitez épargner tous les mois. Dans ce cas, vous pourrez mettre en place un virement permanent de 100 €, par exemple.