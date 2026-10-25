Silver économie: le «bien vieillir», un marché comme les autres?

Avec un chiffre d’affaires estimé à 130 milliards d’euros à l’horizon 2030, la silver économie suscite des convoitises. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

L'essentiel:

Le vieillissement de la population crée des besoins en matière de technologies de santé et d'aménagement des espaces.

Initialement focalisée sur la lutte contre la perte d'autonomie, la «silver économie» élargit son champ.

Mais les jeunes retraités se laisseront-ils convaincre par ces offres autour du lien social ou de l'habitat?

Avec un chiffre d'affaires estimé à 130 milliards d'euros à l'horizon 2030, la silver économie suscite des convoitises. Le vieillissement démographique de la population ouvre en effet d'importantes perspectives pour les acteurs économiques proposant des produits adaptés aux seniors.

La silver économie est aujourd'hui considérée comme un levier de développement pour les territoires et un créneau pour les stratégies marketing. Elle est perçue comme une opportunité économique en matière d'emplois nouveaux. Mais elle donne également à voir une recomposition du jeu des acteurs sur la scène gérontologique.

Une reconnaissance par l'État en 2013

La silver économie s'est constituée sur la base d'un rapprochement entre des ingénieurs et des gériatres autour de ce qui s'appelait les gérontotechnologies. Il s'agissait d'inventer des technologies et des systèmes techniques pour préserver la santé, la sécurité et l'autonomie des personnes âgées.

L'État a très vite encouragé le développement d'une recherche appliquée visant à trouver des solutions pour compenser le handicap et la perte d'autonomie. Ce soutien de l'État a abouti, en 2013, à la signature d'un «contrat de filière pour la silver économie» associant Michèle Delaunay, ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie, et Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif.

Les gérontotechnologies ont ainsi servi de tremplin à une alliance plus large entre le secteur économique et le secteur du vieillissement, compte tenu des perspectives attendues avec l'arrivée des baby-boomers dans la catégorie des seniors.

Ce faisant, tout semble se passer comme si les gérontotechnologies, nées dans le champ médico-social, se diluaient progressivement dans le giron de la silver économie. Désormais, la sémantique évolue au profit des «technologies de la santé et de l'autonomie» et du design for all. L'objectif est de prendre le contrepied de l'image peu vendeuse du médico-social et des personnes âgées.

Le Festival SilverEco, qui se déroule chaque année en septembre au Palais des festivals de Cannes (Alpes-Maritimes), en est une illustration. Loin des congrès gérontologiques traditionnels, il adopte tous les codes de l'événementiel pour promouvoir une image qui se veut positive et innovante.

Le secteur de la vieillesse lui-même devient celui du «bien-vieillir». Les marchands et les communicants se substituent désormais aux gériatres.

À lire aussi | Comment investir dans la silver économie ? Le défi boursier du vieillissement de la population

Des innovations conçues par des ingénieurs et des experts

Mais la silver économie rencontre un problème de taille. Elle ne peut se développer que si le marché potentiel (lié au vieillissement de la population) se transforme en une demande effective. Or les seniors et leurs aidants résistent: ils ne voient pas forcément l'utilité de ce qu'on cherche à leur vendre. L'accompagnement humain reste fortement plébiscité pour faire face à l'avancée en âge, car il est une composante importante de l'identité professionnelle au sein du secteur médico-social.

Et si la silver économie surfe sur le caractère nouveau des produits et des services proposés, elle n'en reste pas moins une innovation pensée par le haut. Les besoins des personnes âgées et des aidants sont en grande partie définis à partir de la solution envisagée.

Contrairement aux processus d'innovation dans l'action sociale, ils ne sont pas le résultat d'un mouvement de revendications émanant d'associations visant à combler des besoins non ou mal satisfaits. C'est d'ailleurs ce qui a conduit ces dernières années au développement des living labs et des hackathons pour tenter d'impliquer les usagers dans la conception des produits.

À lire aussi | Grand âge et perte d’audition: le manque de dépistage finit par coûter cher

La silver économie à la recherche d'un second souffle

Un second problème réside dans le coût des innovations. Si l'État et les collectivités territoriales se sont plutôt montrés favorables à la silver économie, ils se sont relativement peu engagés dans sa solvabilisation. À défaut, ses promoteurs sont contraints de développer des stratégies alternatives de «changement d'échelle» et de «massification» pour que leurs produits et services deviennent incontournables.

Dans cette perspective, et sous l'égide de Luc Broussy, homme politique et lobbyiste, une filière nationale s'est structurée sous le nom de France Silver Éco. Plus récemment, un contrat de filière (2024-2027) a été signé pour fédérer l'ensemble des acteurs souhaitant contribuer à la structuration de ce secteur économique.

Un déplacement du centre de gravité est ainsi perceptible. Les nouvelles technologies de sécurisation et la perte d'autonomie ne sont plus au cœur de la silver économie, qui cherche désormais à capter les jeunes retraités inquiets pour leur vieillissement ainsi que leurs aidants. En cela, elle ne fait que suivre l'évolution de la politique publique en faveur de l'adaptation de la société au vieillissement.

Un élargissement du périmètre vers le «bien vieillir»

Il en résulte une approche très œcuménique de la silver économie. Cet œcuménisme se vérifie au niveau des acteurs se réclamant de cette filière ou la soutenant. Ils vont des grandes entreprises privées (Orange, Legrand-Care…) et start-up (Merci Prosper, La maison de Blandine…), jusqu'aux groupes publics ou parapublics (Caisse des dépôts et consignations, Caisse nationale d'assurance vieillesse, La Poste…), en passant par le secteur associatif (Gérontopôle, Association française des aidants, Groupe SOS seniors…).

C'est le résultat d'un élargissement considérable des frontières de la silver économie. Aujourd'hui, les innovations technologiques ont plutôt tendance à s'inscrire dans le champ de la santé où l'acceptabilité sociale et financière est plus forte. La silver économie s'est surtout emparée du champ de la prévention, de l'habitat et du lien social. En s'inscrivant délibérément dans la politique du «bien vieillir» voulue par l'État et les collectivités territoriales, elle cherche à se départir de l'image dépréciée de la perte d'autonomie.

Dans cette zone moins normée que ne l'est le secteur médico-social, il en résulte une plus grande porosité public-privé faisant se côtoyer entreprises, collectivités publiques et associations. Le secteur commercial voit là un nouveau créneau pour s'implanter et se développer, parfois avec l'aide de financements publics. Les groupes de protection sociale, en particulier, se montrent friands d'investir dans le «bien vieillir».

Mais si la marchandisation du grand âge est d'ores et déjà une réalité avec les multiples groupes privés gestionnaires d'Ehpad, toute la question pour l'avenir est de savoir si les seniors seront prêts à s'inscrire dans ce vaste marché.

Par Dominique Argoud et Clotilde Kpogba (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Cet article est issu du site The Conversation