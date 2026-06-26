information fournie par Boursorama avec LabSense • 26/06/2026 à 08:30

Vacances d’été : quelles aides pour partir avec un petit budget ? / iStock.com - Meepian Graphic

Vacaf, un dispositif des CAF

Vacaf est un dispositif comprenant deux programmes : l’AVE (aide aux vacances enfants) et l’AVF (aides aux vacances familles). L’AVE est une aide dont on ne peut bénéficier que pour des séjours se déroulant pendant les vacances scolaires. L’un des points positifs ? Si vous pouvez en bénéficier, votre caisse d’allocations familiales vous adresse un message via votre espace personnel ou vous en informe par courrier traditionnel. Vous n’avez donc aucune démarche à effectuer. Pour l’année en cours, les bénéficiaires ont été prévenus dès la mi-février. Des conditions sont bien entendu à respecter concernant les séjours (dates, durée…) dont la réservation se fait uniquement sur le site Internet www.vacaf.org. Comme pour l’AVE, si vous respectez les conditions d’attribution de l’AVF, votre CAF vous en informe par message ou courrier. Ce programme permet de réduire le montant des séjours en famille (à effectuer uniquement pendant les vacances scolaires). Les familles doivent choisir une location au sein du réseau de campings et autres centres agréés par Vacaf. Les réservations se font uniquement via www.vacaf.org.

L’aide aux projets de vacances

L’APV est un programme mis en place par l’ANCV (agence nationale pour les chèques-vacances). Son objectif ? « L’inclusion de publics fragiles en utilisant le départ en vacances comme support d’accompagnement social en partenariat avec des acteurs de terrain. » Pour ce faire, l’ANCV a mis en place des partenariats avec divers organismes afin d’aider les familles fragilisées, les adultes isolés, les enfants, les jeunes de 16 à 25 ans au moment du séjour, les seniors, les personnes malades et/ou en situation de handicap et leurs aidants. En complément de ce programme, l’ANCV propose les aides d’appui et les aides à la pratique sportive.

La bourse solidarité vacances

L’ANCV propose aussi la bourse solidarité vacances, un programme destiné aux personnes en difficulté économique ou sociale pouvant partir seules mais ayant besoin d’aide pour préparer leur séjour. Ce programme n’est pas accessible aux particuliers, seulement aux organismes à vocation socio-éducative, sociale ou médico-sociale et qui sont en contact avec des familles aux revenus modestes, des adultes isolés, des personnes âgées, des jeunes de 16 à 25 ans au moment du séjour ou encore des personnes en situation de handicap. Grâce à ces partenariats, les prix des séjours sont très intéressants (jusqu’à 70 % de remise par rapport aux prix du public).

Des aides locales

Pour vous aider à partir en vacances, vous pouvez aussi vous tourner vers votre région, votre département ou votre commune afin de savoir si des aides existent.

L’aide au temps libre

Les caisses d’allocations familiales proposent également l’aide au temps libre qui permet aux enfants de prendre part à des animations et loisirs proposés dans leur quartier. Les conditions d’attribution de cette aide varient en fonction des CAF. Prenez contact avec la vôtre pour en savoir plus.