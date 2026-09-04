Un prélèvement inconnu sur votre compte ? Les bons réflexes à adopter

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 04/09/2026 à 09:33

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Un débit que vous ne reconnaissez pas peut avoir plusieurs explications. L’essentiel est de savoir quoi vérifier et comment réagir sans perdre de temps.

Un prélèvement que vous ne reconnaissez pas apparaît sur votre compte ? Avant de conclure à une fraude, examinez les détails de l’opération. Un libellé inhabituel peut simplement correspondre à la raison sociale d’une enseigne, à sa maison mère ou à un prestataire chargé de l’encaissement. Vérifiez le montant, la date, le nom du créancier et, si elle apparaît, la référence du mandat SEPA : le seul intitulé n’est pas toujours suffisamment parlant. Il peut aussi s’agir d’un abonnement oublié. Une recherche dans vos factures, vos e-mails ou l’historique du compte permet souvent d’identifier rapidement l’origine du débit.

Prélèvement inconnu : les premières démarches à effectuer

Si le doute persiste, mieux vaut agir sans attendre. Contactez votre banque et, lorsque le créancier peut être identifié, demandez-lui à quoi correspond la somme. Si un prélèvement à venir vous paraît injustifié, vous pouvez demander à votre banque de le bloquer. Pour éviter de nouveaux débits, il est aussi possible de révoquer le mandat ou de bloquer le créancier. Attention toutefois : empêcher un prélèvement ne supprime pas une éventuelle dette. Si la facture est bien due, elle devra être réglée par un autre moyen.

La démarche dépend surtout d’une question : aviez-vous autorisé le prélèvement ? Lorsqu’un mandat SEPA existe mais que le montant débité est contesté, vous disposez en principe de huit semaines à compter du débit pour en demander le remboursement . La situation change si vous n’avez jamais donné votre accord, si le mandat a été falsifié ou si votre IBAN a été utilisé à votre insu. L’opération est alors considérée comme non autorisée et doit être signalée à la banque le plus rapidement possible.

Un délai de treize mois pour demander le remboursement

Pour un prélèvement SEPA non autorisé, le délai à retenir est de treize mois à compter de la date du débit. Une fois informée, la banque doit en principe rembourser immédiatement l’opération et, au plus tard, à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf exception prévue par la loi. Elle doit aussi rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé sans ce débit. Mieux vaut néanmoins ne pas attendre : une réaction rapide permet de stopper d’autres prélèvements et de rassembler plus facilement les preuves. Conservez les relevés, les références de l’opération et vos échanges avec le créancier ou la banque.

Un prélèvement frauduleux peut notamment résulter de l’utilisation d’un IBAN obtenu après un hameçonnage, une fuite de données ou une usurpation d’identité. La CNIL rappelle qu’un IBAN compromis peut servir à tenter d’émettre des prélèvements illégitimes ou à souscrire un service au nom d’une autre personne. Si vos données ont pu circuler, surveillez donc votre compte dans la durée et méfiez-vous des appels, SMS ou e-mails alarmistes. Ne communiquez jamais vos codes d’accès, mots de passe ou codes de validation à la suite d’une sollicitation reçue par téléphone ou par message.

La surveillance du compte, premier réflexe contre la fraude

La surveillance régulière du compte reste l’un des moyens les plus efficaces de limiter les conséquences d’un débit suspect. Chez BoursoBank, le suivi des dépenses et des opérations en temps réel , ainsi que les alertes personnalisables par notification ou e-mail, peuvent aider à repérer plus vite un mouvement inhabituel. Wicount permet également d’analyser et de catégoriser dépenses et revenus. La gestion du compte s’effectue en ligne de manière autonome, avec Bourso.IA pour obtenir une aide en temps réel et des conseillers disponibles de 8 h à 20 h en cas de besoin.

Enfin, si le prélèvement s’inscrit dans une fraude plus large , ne vous limitez pas à la contestation bancaire. En cas d’escroquerie, d’usurpation d’identité ou d’utilisation frauduleuse de vos données, conservez toutes les preuves et effectuez, selon la situation, un signalement ou un dépôt de plainte auprès des services compétents. Si vous recevez un message de phishing, évitez ses liens et passez directement par le site ou l’application officielle de votre banque. Un prélèvement inconnu n’est pas toujours frauduleux, mais il ne doit jamais être ignoré : identifier son origine, qualifier l’opération et respecter les délais sont les réflexes essentiels.