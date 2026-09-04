La longueur de la laisse de votre chien peut vous coûter cher

Promener son chien avec une longe trop longue peut désormais valoir une amende dans certaines communes françaises. Et la France est loin d'être la seule à imposer ce type de règle.
Promener son chien avec une longe trop longue peut désormais valoir une amende dans certaines communes françaises. Et la France est loin d'être la seule à imposer ce type de règle.
L'économie du partage, ou sharing economy, est venue avec ses promesses. Pêle-mêle, il s'est agi de faciliter grandement la rencontre entre une offre excédentaire et une demande, d'offrir une grande souplesse dans l'usage et puis le plus important, de générer un ... Lire la suite
En raison de la sécheresse et des incendies de cet été, acheter des fruits et légumes pèsent davantage sur le budget des Français. Pourtant, quelques astuces permettent encore de réduire la facture sans renoncer à la qualité. Après un été marqué par de fortes chaleurs, ... Lire la suite
Face à la flambée du prix du carburant, Ryanair prévoit de réduire le nombre de vols cet hiver afin de limiter ses pertes. La compagnie low-cost prévient également que ses tarifs pourraient augmenter si la situation n'évolue pas favorablement. Mauvaise nouvelle ... Lire la suite
À chaque canicule, la climatisation apparaît comme la réponse la plus immédiate à la chaleur. Dans certains cas, elle devient même un outil de protection sanitaire : l'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que les vagues de chaleur touchent particulièrement ... Lire la suite