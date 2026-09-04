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La longueur de la laisse de votre chien peut vous coûter cher
information fournie par BoursoBank Clients 04/09/2026 à 08:30

Promener son chien avec une longe trop longue peut désormais valoir une amende dans certaines communes françaises. Et la France est loin d'être la seule à imposer ce type de règle.

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