information fournie par Boursorama avec LabSense • 17/08/2026 à 08:30

Panne, accident, coup dur : quel compte débloquer sans pénalité ni perte fiscale ? / iStock.com - Andrei Naumenka

L’épargne de précaution : la première ligne de défense

Face à une dépense urgente, on commence toujours par la bien nommée « épargne de précaution », c’est-à-dire les livrets bancaires liquides et défiscalisés. Le Livret A, le LDDS ou encore le LEP sont conçus pour absorber les imprévus du quotidien avec un immense avantage: ils sont disponibles à tout moment, sans frais, sans impôt et sans pénalité. Les experts recommandent d’y conserver l’équivalent de trois à six mois de salaire pour éviter le découvert ou le crédit à la consommation, dont les taux peuvent rapidement alourdir la facture. Si ce matelas ne suffit pas, il faut passer à l’étape suivante.

Épargne salariale : un relais sans perte fiscale

Des différents contrats d’épargne salariale, le PEE est le plus souple : il autorise un retrait anticipé dans de nombreuses situations du quotidien : Achat ou rénovation de la résidence principale, Mariage ou un Pacs, Arrivée d’un troisième enfant, Perte d’emploi, invalidité, décès ou encore violences conjugales. Il peut aussi être mobilisé pour financer un véhicule propre ou soutenir un proche aidant. Dans ces cas, les sommes récupérées échappent à l’impôt sur le revenu ; seules les plus-values restent soumises aux prélèvements sociaux. Le PER collectif, plus encadré, peut également être débloqué en cas de coup dur sans perte fiscale. Il s’ouvre notamment en cas d’invalidité du salarié ou de son conjoint, de décès du partenaire, de fin des droits au chômage, de surendettement ou pour l’achat de la résidence principale. Depuis 2026, un nouveau cas de déblocage anticipé est prévu pour faire face à la maladie grave ou à l’accident d’un enfant, offrant une respiration financière dans des moments où chaque euro compte. Là encore, le retrait n’entraîne pas de pénalité fiscale, ce qui en fait une solution de secours précieuse lorsque l’épargne de précaution ne suffit plus.

Assurance-vie et placements long terme : le dernier recours

Casser une assurance-vie ou un placement financier doit rester la solution ultime. Un retrait effectué trop tôt peut coûter cher : perte d’antériorité fiscale, taxation plus lourde sur les gains, ou moins-value si les marchés sont bas. Toucher à ces placements en pleine urgence revient souvent à sacrifier des avantages construits sur plusieurs années. Mieux vaut donc les préserver autant que possible et ne les mobiliser qu’une fois que toutes les autres solutions sont épuisées.